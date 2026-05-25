«Бивис и Баттхед советского разлива»: Дугин связал крах СССР с Чебурашкой

Мультфильм «Чебурашка» символизирует бессмысленность позднего советского периода, заявил в интервью журналистке Ксении Собчак философ Александр Дугин. По его словам, Чебурашка и крокодил Гена являются советским воплощением Бивиса и Баттхеда — главных героев американского анимационного телесериала для взрослых. Интервью опубликовано на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Я видел, как советская культура просто утрачивает всякий смысл. Чебурашка стал воплощением предельной бессмысленности позднего советского периода. <...> Это такой Бивис и Баттхед, только советского разлива, — подчеркнул Дугин.

Философ назвал Чебурашку монстром без идентичности, который вызывает эффект «зловещей долины» — тревожное чувство от чего-то, не совсем похожего на человека. Крокодил Гена, по мнению Дугина, — это символ зла. При этом единственный живой человек в этой компании, старуха Шапокляк, оказалась «клеветой на человечество», так как ее выставили злодейкой, резюмировал общественный деятель.

Ранее Дугин заявил, что после гибели дочери Дарьи у него изменилось отношение к смерти и к людям. По его словам, раньше в его мировоззрении главным был народ как целое, однако трагедия заставила его по-новому осознать значимость отдельного человека.