Раскрыта судьба крупнейшего по объему грузооборота порта России

Кабмин России включил морской торговый порт Новороссийска в план приватизации

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Правительство России включило Новороссийский морской торговый порт Краснодарского края в прогнозный план приватизации на 2026–2028 годы. Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Отмечается, что НМТП — это крупнейший российский портовый оператор по объему грузооборота. Контролирующим акционером (62%) является «Транснефть». Государство напрямую владеет в порту 20%. На фоне произошедшего акции НМТП подорожали на 6,8% по сравнению с уровнем закрытия 22 мая, достигнув на максимуме девять рублей за бумагу.

Ранее правительство Германии объявило о начале приватизации импортировавшей российский газ энергетической компании Uniper. Власти намерены сократить государственную долю в компании с 99% до 25% плюс одна акция к концу 2028 года. Потенциальные инвесторы и компании должны направить заявки в Министерство финансов до 12 июня.

До этого комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила законопроект, устанавливающий 10-летний срок исковой давности в делах об оспаривании итогов приватизации. Документ был подготовлен Минэкономразвития во исполнение поручения президента по итогам ПМЭФ-2025.

