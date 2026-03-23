23 марта 2026 в 18:06

В России одобрили изменения в расследовании дел о приватизации

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила законопроект, устанавливающий десятилетний срок исковой давности в делах об оспаривании итогов приватизации, передает РБК со ссылкой на источник в кабинете министров. Документ был подготовлен Минэкономразвития во исполнение поручения президента по итогам ПМЭФ-2025.

Законопроект дополняет статью 217 Гражданского кодекса правилом, согласно которому срок исковой давности по нарушениям приватизационного законодательства не может превышать 10 лет со дня нарушения права. Суд будет отказывать в удовлетворении требования об истребовании приватизированного имущества, если после его выбытия из владения прошло более указанного срока.

Новые правила распространяются на виндикационные иски о возврате имущества из чужого незаконного владения, а также на другие иски, связанные с нарушениями при приватизации. В пояснительной записке отмечается, что это станет сигналом о надежной защите прав собственности для тех, кто долгие годы вкладывал средства в развитие предприятий, даже если при приватизации были допущены процедурные нарушения.

Ранее заслуженный юрист России Михаил Барщевский высказался за окончательное урегулирование вопросов, связанных с приватизацией, предложив установить сроки давности от 20 до 70 лет во избежание бесконечных пересмотров. Он также поддержал изъятие всех незаконных доходов у коррупционеров, чтобы наказание распространялось и на их наследников, лишив преступников стимула передавать награбленное детям и внукам.

Россия
Правительство РФ
приватизация
законопроекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Предметы гигиены»: раскрыто, что с сына Кадышевой хочет взыскать бывшая
На месте Волынской резни на Украине нашли первые артефакты
Кореевед раскрыл, кто будет руководить КНДР после Ким Чен Ына
Что известно о переговорах США и Ирана в Исламабаде
Герой России объяснил бессилие комплексов Patriot перед иранскими ракетами
Военэксперт раскрыл, что стоит за словами Трампа о прекращении атак на Иран
«Он клоун»: экс-игрок «Зенита» посоветовал Соболеву обратиться к психологу
Рубио выступит в суде по делу о тайном лоббировании интересов Венесуэлы
Захарова ответила насчет соблюдения договоренностей между Россией и Ираном
«Понимает только язык силы»: в Иране назвали Трампа лжецом и дьяволом
Депутат спрогнозировал смену популярных направлений у российских туристов
Центробанк резко понизил официальные курсы валют
Врач рассказал, при какой температуре в лесах просыпаются клещи
Волонтеры начали поиски пропавших в Ульяновске подростков
27 подставных ДТП: дорожные мошенники три года наживались на авариях
Пенсионер потребовал €3 тыс. от подозреваемого в подрыве «СП»
Сотрудник венгерской разведки попал в базу «Миротворца»
«Пока не видит»: возлюбленный Лерчек о ее состоянии
Путин подписал закон о лимите на штрафы за отсутствие ОСАГО
«Замаскированная угроза»: раскрыта цель слов Трампа о перемирии с Ираном
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
