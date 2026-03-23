В России одобрили изменения в расследовании дел о приватизации Правительство одобрило десятилетний срок давности по делам о приватизации

Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила законопроект, устанавливающий десятилетний срок исковой давности в делах об оспаривании итогов приватизации, передает РБК со ссылкой на источник в кабинете министров. Документ был подготовлен Минэкономразвития во исполнение поручения президента по итогам ПМЭФ-2025.

Законопроект дополняет статью 217 Гражданского кодекса правилом, согласно которому срок исковой давности по нарушениям приватизационного законодательства не может превышать 10 лет со дня нарушения права. Суд будет отказывать в удовлетворении требования об истребовании приватизированного имущества, если после его выбытия из владения прошло более указанного срока.

Новые правила распространяются на виндикационные иски о возврате имущества из чужого незаконного владения, а также на другие иски, связанные с нарушениями при приватизации. В пояснительной записке отмечается, что это станет сигналом о надежной защите прав собственности для тех, кто долгие годы вкладывал средства в развитие предприятий, даже если при приватизации были допущены процедурные нарушения.

Ранее заслуженный юрист России Михаил Барщевский высказался за окончательное урегулирование вопросов, связанных с приватизацией, предложив установить сроки давности от 20 до 70 лет во избежание бесконечных пересмотров. Он также поддержал изъятие всех незаконных доходов у коррупционеров, чтобы наказание распространялось и на их наследников, лишив преступников стимула передавать награбленное детям и внукам.