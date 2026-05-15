Путин отметил улучшение экономической ситуации в России

Мы с вами проводим очередное совещание, посвященное текущей ситуации в отечественной экономике. Сразу отмечу, что меры и решения, принятые правительством Российской Федерации за последнее время, начали давать определенный — скажем так, сдержанно, но все же — определенный положительный результат. <...> Об этом свидетельствуют позитивные статистические данные за март текущего года, — сказал Путин.

Также российский лидер сообщил, что увеличение валового внутреннего продукта РФ по итогам первого весеннего месяца зафиксировано на уровне 1,8%. Кроме того, уровень безработицы в России остается на уровне 2,2%, добавил глава государства.

Ранее министр финансов Антон Силуанов указал, что государственный долг России следует удерживать на безопасном уровне. Сейчас показатель составляет 17% ВВП и остается одним из самых низких среди стран G20.