15 мая 2026 в 13:42

Путин отметил улучшение экономической ситуации в России

Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Меры, принятые правительством России для стабилизации экономической ситуации, уже дают положительный эффект, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, об этом свидетельствуют статистические данные за март текущего года, передает пресс-служба Кремля.

Мы с вами проводим очередное совещание, посвященное текущей ситуации в отечественной экономике. Сразу отмечу, что меры и решения, принятые правительством Российской Федерации за последнее время, начали давать определенный — скажем так, сдержанно, но все же — определенный положительный результат. <...> Об этом свидетельствуют позитивные статистические данные за март текущего года, — сказал Путин.

Также российский лидер сообщил, что увеличение валового внутреннего продукта РФ по итогам первого весеннего месяца зафиксировано на уровне 1,8%. Кроме того, уровень безработицы в России остается на уровне 2,2%, добавил глава государства.

Ранее министр финансов Антон Силуанов указал, что государственный долг России следует удерживать на безопасном уровне. Сейчас показатель составляет 17% ВВП и остается одним из самых низких среди стран G20.

