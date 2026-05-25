Дроны ВСУ ранили медиков в Горловке Три сотрудника скорой помощи пострадали при атаке ВСУ на Горловку

Три сотрудника скорой помощи пострадали при атаке ВСУ на Горловку, сообщил ТАСС Минздрав ДНР. Это произошло в момент, когда медики выезжали на место вызова. В ведомстве отметили, что состояние одного из шести раненых тяжелое, у остальных — средней степени тяжести.

В Горловке при атаке БПЛА пострадали трое сотрудников скорой помощи. Это случилось во время выезда на место вызова, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что четыре человека погибли при новой атаке ВСУ на город. Он пояснил, что среди жертв удара — двое детей 2012 и 2013 годов рождения.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что пять мирных жителей получили ранения в результате атак ВСУ на территории ДНР. По его словам, под обстрелы и удары беспилотников попали Донецк, Горловка и населенные пункты Ясиноватского округа.

23 мая в ЛНР объявили двухдневный траур после гибели 21 человека при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске. По словам главы региона Леонида Пасечника, решение принято на уровне местного руководства, траур проходит 24 и 25 мая.