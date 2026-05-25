Сын нижегородского миллиардера прервал молчание после пьяного ДТП

Сергей Корнилов — младший, сын нижегородского миллиардера Сергея Корнилова, принес извинения после скандального ДТП на кабриолете, сообщил Telegram-канал Mash. По словам юноши, он оказался в «реабилитационном центре для алкоголиков».

Молодой человек также попросил прощения и заявил, что искренне сожалеет о содеянном. Перед ДТП он записал несколько видео из ресторана, где пил алкоголь и уснул.

Ранее мачеха Корнилова заявила, что не общается с пасынком и «не знает его». Женщина уточнила, что молодой человек «не имеет к ней никакого отношения». От брака с бизнесменом она растит 14-летнюю дочь.

Юноша устроил аварию на Похвалинском съезде, иномарке оторвало колесо. Корнилов-старший занимал пост гендиректора ГК «Луидор» (производство металлоизделий, спецтехники, продажа и обслуживание автомобилей). Его не стало в августе 2024 года.

