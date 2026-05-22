Родственники открестились от устроившего ДТП в Нижнем Новгороде мажора Мачеха наследника миллиардера Корнилова открестилась от него после массового ДТП

Мачеха 21-летнего сына миллиардера Сергея Корнилова, который устроил массовое ДТП в Нижнем Новгороде, заявила, что не общается с пасынком и «не знает его». В беседе с ИА Регнум женщина уточнила, что молодой человек «не имеет к ней никакого отношения». От брака с Корниловым-старшим она растит 14-летнюю дочь — сестру оскандалившегося мажора.

Мы с Сергеем не общаемся после смерти его отца, никакого отношения к нему я не имею. Я его не знаю. Он никакого отношения ко мне не имеет! — отметила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что Корнилов-младший, устроивший аварию на элитном кабриолете, перед ДТП опубликовал видео в соцсетях, как сидел в ресторане и пил алкоголь. Авария произошла на Похвалинском съезде, иномарке оторвало колесо. Корнилов-старший занимал пост гендиректора ГК «Луидор», его не стало в августе 2024 года.

