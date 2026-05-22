Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 15:42

Политолог ответил, почему Буданов делает заявления о России

Политолог Баширов: Буданов делает эпатажные заявления ради популярности

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава украинской разведки Кирилл Буданов делает эпатажные заявления о России ради обсуждения со стороны общественности, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Марат Баширов. Он отметил, что заявления о Киевской Руси не совпадают с прежними тезисами о тысячелетней «незалежности» и мученичестве страны от коммунистов.

Всем известно, как происходило становление российского государства. И на самом деле государства Украины никогда не существовало. После этого что-то рассказывать про Русь — это как-то не очень логично. Украинцы могут запутаться сами. Потому что любой человек, которому промыли мозги, в какой-то момент задает себе вопрос, — рассказал Баширов.

Политолог подчеркнул, что стратегической цели у высказывания нет. По его словам, у Буданова получилось вызвать интерес к своим высказываниям.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что слова Буданова, что Украина является прародительницей Руси и именно она должна «править» всей Русью, оказались очередной чушью. Он отметил, что украинцы и россияне — это один народ, который был искусственно поделен такими негодяями, как Буданов и президент Украины Владимир Зеленский.

Европа
Украина
политологи
заявления
Кирилл Буданов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Чем скорее, тем лучше»: Оверчук ответил, выталкивают ли Армению из ЕАЭС
Развожаев рассказал о состоянии раненных при обрушении балкона в Севатополе
Заводы КАМАЗа отказались от четырехдневной рабочей недели
В Госдуме заявили о военном преступлении ВСУ после удара по колледжу в ЛНР
Агроном посоветовал, как защитить участок от леопардовых слизней
«Сгорела от волны»: стало известно о еще одной жертве атаки ВСУ по колледжу
Прикована к инвалидной коляске: секс с мужем дорого обошелся россиянке
В ЛНР после атаки ВСУ 18-летнему юноше могут ампутировать руку
Психиатр объяснил рост числа людей с ментальными расстройствами
Политолог ответил, почему Буданов делает заявления о России
Путин назначил нового помощника секретаря Совбеза России
Автобус с 44 российскими школьниками попал в ДТП
Стала известна судьба семерых пострадавших при атаке ВСУ на Старобельск
Возросло число зараженных хантавирусом на злополучном лайнере MV Hondius
Психиатр перечислил признаки алкоголизма
Нашли опасного паразита: почему Москва ставит Армению «на стоп»
Оверчук сравнил обещания ЕС Армении с морковкой на палке
Россия запросила экстренное заседание СБ ООН по трагедии в Старобельске
Священник ответил, можно ли пользоваться ИИ
Медведев назвал основные принципы безопасности Евразии
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.