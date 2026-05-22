Глава украинской разведки Кирилл Буданов делает эпатажные заявления о России ради обсуждения со стороны общественности, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Марат Баширов. Он отметил, что заявления о Киевской Руси не совпадают с прежними тезисами о тысячелетней «незалежности» и мученичестве страны от коммунистов.

Всем известно, как происходило становление российского государства. И на самом деле государства Украины никогда не существовало. После этого что-то рассказывать про Русь — это как-то не очень логично. Украинцы могут запутаться сами. Потому что любой человек, которому промыли мозги, в какой-то момент задает себе вопрос, — рассказал Баширов.

Политолог подчеркнул, что стратегической цели у высказывания нет. По его словам, у Буданова получилось вызвать интерес к своим высказываниям.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что слова Буданова, что Украина является прародительницей Руси и именно она должна «править» всей Русью, оказались очередной чушью. Он отметил, что украинцы и россияне — это один народ, который был искусственно поделен такими негодяями, как Буданов и президент Украины Владимир Зеленский.