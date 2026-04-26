26 апреля 2026 в 07:51

Пресс-секретарь Трампа сделала пугающее заявление перед стрельбой

Daily Beast: пресс-секретарь Трампа Ливитт заявила о выстрелах перед ЧП в отеле

Кэролайн Ливитт Кэролайн Ливитт Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сделала пугающее заявление незадолго до стрельбы на ужине ассоциации корреспондентов, закончившейся эвакуацией президента США Дональда Трампа, пишет издание Daily Beast. Прямо перед инцидентом она пообещала журналистам, что на мероприятии раздадутся «выстрелы».

В частности, Ливитт анонсировала, что речь Трампа будет в его классическом стиле. Он подготовил «смешную» и «занимательную» речь с «выстрелами», уточнила она.

Скажу вам, что сегодняшняя речь будет в классическом стиле Дональда Дж. Трампа. Это будет смешно. Это будет занимательно. Сегодня вечером будут выстрелы, — сказала Ливитт.

Почти сразу после этих слов в зале раздались настоящие выстрелы. Трампа и сотрудников администрации экстренно эвакуировали. Подозреваемый, 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллан, был задержан и госпитализирован с ранениями.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя ФБР уточнило, что Аллен целился в сотрудника Секретной службы. Офицер ранен, но его жизни ничего не угрожает, он «в порядке». Злоумышленник был вооружен дробовиком.

Сам Трамп не исключает, что именно он был целью стрелка. При этом президент уверен, что ситуация никак не связана с его политикой на Ближнем Востоке.

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
