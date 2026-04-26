Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 05:14

Раскрыта личность стрелявшего на приеме с Трампом

NYP: на приеме с Трампом стрелял 31-летний житель штата Калифорния Аллен

Подписывайтесь на нас в MAX

Стало известно имя стрелка, устроившего стрельбу на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где находился президент США Дональд Трамп. Им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен, сообщила журналистка The New York Post Кэрол Маркович.

По данным представителя СМИ, стрелок уже находится под стражей. Агентство Reuters со ссылкой на представителя ФБР уточнило, что Аллен целился в сотрудника Секретной службы. Офицер ранен, но его жизни ничего не угрожает, он «в порядке».

Злоумышленник был вооружен дробовиком. Associated Press также подтверждает ранение офицера. Мотивы нападавшего пока не установлены, расследование продолжается.

Ранее в Сети появилось видео с места стрельбы на приеме с участием президента США. На кадрах видно, как после выстрелов в зале начинается паника, а гости вскакивают из-за столов. Кроме того, можно заметить, как телохранители первыми подходят к столу Трампа и загораживают его. После чего в зал заходит вооруженная охрана, а президента быстро уводят. Сам американский лидер назвал произошедшее «отличным вечером в Вашингтоне» и пообещал повторить данное мероприятие, но уже без эксцессов.

США
Дональд Трамп
стрелки
пострадавшие
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.