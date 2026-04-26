Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 04:40

В Сети появились кадры с места стрельбы на приеме с участием Трампа

Опубликовано видео, на котором служба безопасности увела Трампа с места стрельбы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Сети появилось видео с места стрельбы на приеме с участием президента США Дональда Трампа. На кадрах видно, как после выстрелов в зале начинается паника, а гости вскакивают из-за столов.

Кроме того, можно заметить, как телохранители первыми подходят к столу Трампа и загораживают его. После чего в зал заходит вооруженная охрана, а президента быстро уводят.

В Белом доме подтвердили, что секретная служба при эвакуации предупреждала о выстрелах. Стрелявший был схвачен живым, что опровергает появившуюся в СМИ информацию о его ликвидации.

Обстоятельства и мотивы нападения устанавливаются. Пострадавших среди гостей и охраны, по предварительным данным, нет.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме. По информации СМИ, неизвестный открыл стрельбу во время мероприятия, которое проходило в отеле Washington Hilton в центре Вашингтона. Кроме республиканца, с приема эвакуировали первую леди Меланию Трамп, вице-президента США Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт. Сам глава Белого дома и его приближенные не пострадали в результате инцидента.

США
Дональд Трамп
стрельба
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.