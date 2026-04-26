Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 06:47

Трамп предположил, кто мог быть целью стрелка на приеме с его участием

Трамп не стал исключать, что он мог быть целью стрелка на приеме в Вашингтоне

Дональд Трамп
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп допустил, что мог быть целью стрелявшего на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Инцидент произошел в отеле Washington Hilton в центре Вашингтона, с предположением американский лидер выступил на пресс-конференции после происшествия.

Полагаю, что так, — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.

Республиканец также выразил сомнение в том, что стрельба могла быть связана с военной операцией США против Ирана, но не стал исключать этого окончательно. Нападавший, по словам президента, имел при себе несколько единиц оружия и атаковал пункт безопасности.

Глава Белого дома похвалил Секретную службу за быстрые и храбрые действия, отметив, что стрелявший был схвачен. Президент поблагодарил сотрудников охраны за профессионализм.

Ранее стало известно имя стрелка, устроившего стрельбу на приеме Ассоциации корреспондентов. Им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. Агентство Reuters со ссылкой на представителя ФБР уточнило, что Аллен целился в сотрудника Секретной службы. Офицер ранен, но его жизни ничего не угрожает, он «в порядке». Злоумышленник был вооружен дробовиком.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Три новые «Волги» от ГАЗ? Нет, от Geely: полный обзор, цена
Подозреваемый в стрельбе в США рассказал, кто был его целью
Названа дата запуска биоспутника для имитации полета к Луне
«Опасная игра»: в МИД России высказались о «ядерной» политике Запада
Володин передал Ким Чен Ыну приветствие от Путина
Москвичам пообещали дождливое и холодное воскресенье
Отголоски мощного землетрясения в Монголии дошли до Китая
Под Вологдой ликвидировали утечку после повреждения трубопровода дроном
Раскрыто, где могли оказаться похищенные из музея в Мариуполе ценности
Лерчек подала в суд на известного стилиста
Володин встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
«10 000 рублей за ночь»: вице-президент РСТ о ценах на туры за рубеж, по РФ
Налет БПЛА на Севастополь, прорыв армии РФ: новости СВО к утру 26 апреля
Водитель внедорожника разбился насмерть, влетев в грузовик под Читой
Пресс-секретарь Трампа сделала пугающее заявление перед стрельбой
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 апреля: инфографика
Появились новые подробности о стрелявшем на приеме с участием Трампа
Белоусов прибыл в гости к одному из главных союзников России
«С облегчением узнал»: Моди высказался о стрельбе с участием Трампа
Силы ПВО сбили более 200 БПЛА над Россией за ночь
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.