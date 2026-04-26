Трамп предположил, кто мог быть целью стрелка на приеме с его участием

Трамп предположил, кто мог быть целью стрелка на приеме с его участием Трамп не стал исключать, что он мог быть целью стрелка на приеме в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп допустил, что мог быть целью стрелявшего на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Инцидент произошел в отеле Washington Hilton в центре Вашингтона, с предположением американский лидер выступил на пресс-конференции после происшествия.

Полагаю, что так, — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.

Республиканец также выразил сомнение в том, что стрельба могла быть связана с военной операцией США против Ирана, но не стал исключать этого окончательно. Нападавший, по словам президента, имел при себе несколько единиц оружия и атаковал пункт безопасности.

Глава Белого дома похвалил Секретную службу за быстрые и храбрые действия, отметив, что стрелявший был схвачен. Президент поблагодарил сотрудников охраны за профессионализм.

Ранее стало известно имя стрелка, устроившего стрельбу на приеме Ассоциации корреспондентов. Им оказался 31-летний житель Калифорнии Коул Томас Аллен. Агентство Reuters со ссылкой на представителя ФБР уточнило, что Аллен целился в сотрудника Секретной службы. Офицер ранен, но его жизни ничего не угрожает, он «в порядке». Злоумышленник был вооружен дробовиком.