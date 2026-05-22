22 мая 2026 в 16:08

«Калашников» представил уникальный опытный образец по просьбе бойцов СВО

«Калашников» представил опытный образец укороченной винтовки Чукавина

Автоматы концерна «Калашников», представленные на 13-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX Автоматы концерна «Калашников», представленные на 13-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Работники концерна «Калашников» разработали новый опытный образец укороченной снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), сообщил ведущий инженер-конструктор Андрей Чукавин. Длина ствола составила 450 мм — запрос на подобное оружие был в том числе в зоне СВО, передает ТАСС.

Сделали опытный образец с укороченным стволом. Если у СВЧ ствол длиной 620 мм, то у укороченного варианта — 450 мм. Это был в том числе запрос со стороны бойцов [в зоне СВО], — сказал Чукавин.

Ранее «Калашников» впервые показал управляемый боеприпас КУБ-10МЭ с дальностью полета свыше 100 километров. Изделие продемонстрировал гендиректор компании Алан Лушников. По его словам, боеприпас был разработан с учетом опыта специальной военной операции и отвечает самым последним требованиям заказчика.

До этого стало известно, что «Калашников» успешно получил экспортные паспорта на новые перспективные модификации своих автоматов АК-12 и АК-15. Как сообщил генеральный директор компании Алан Лушников, данный шаг официально открывает для оружейного холдинга возможность начать поставки указанных современных образцов стрелкового оружия зарубежным заказчикам.

