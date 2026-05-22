Оверчук увидел знак в отказе Пашиняна от участия в саммите в Казахстане

Оверчук увидел знак в отказе Пашиняна от участия в саммите в Казахстане Оверчук: Пашинян показал свои приоритеты отказом от участия в саммите ЕАЭС

Отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от личной поездки на саммит ЕАЭС в Казахстане демонстрирует его текущие политические ориентиры, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. При этом российский вице-премьер отметил, что у армянской стороны все еще остается техническая возможность дистанционного присутствия на мероприятии, передает РИА Новости.

То, что его там не будет, — это уже определенный сигнал, как он выставляет свои приоритеты, — подчеркнул Оверчук.

По его словам, на данный момент рассматривается вариант участия Пашиняна в грядущем саммите в формате видео-конференц-связи. Оверчук добавил, что такое онлайн-подключение главы кабмина Армении является гораздо более предпочтительным выбором, нежели его полное отсутствие на форуме.

До этого Оверчук предупредил, что сближение Армении с Евросоюзом может негативно повлиять на ее дальнейшее членство в ЕАЭС и сотрудничество с Россией. Он призвал Ереван быстрее сделать окончательный выбор.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Еревана и Москвы складываются непростые отношения. По его словам, Запад предпринимает попытки подмять под себя Армению.