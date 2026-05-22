Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 16:29

Оверчук увидел знак в отказе Пашиняна от участия в саммите в Казахстане

Оверчук: Пашинян показал свои приоритеты отказом от участия в саммите ЕАЭС

Алексей Оверчук Алексей Оверчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от личной поездки на саммит ЕАЭС в Казахстане демонстрирует его текущие политические ориентиры, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. При этом российский вице-премьер отметил, что у армянской стороны все еще остается техническая возможность дистанционного присутствия на мероприятии, передает РИА Новости.

То, что его там не будет, — это уже определенный сигнал, как он выставляет свои приоритеты, — подчеркнул Оверчук.

По его словам, на данный момент рассматривается вариант участия Пашиняна в грядущем саммите в формате видео-конференц-связи. Оверчук добавил, что такое онлайн-подключение главы кабмина Армении является гораздо более предпочтительным выбором, нежели его полное отсутствие на форуме.

До этого Оверчук предупредил, что сближение Армении с Евросоюзом может негативно повлиять на ее дальнейшее членство в ЕАЭС и сотрудничество с Россией. Он призвал Ереван быстрее сделать окончательный выбор.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у Еревана и Москвы складываются непростые отношения. По его словам, Запад предпринимает попытки подмять под себя Армению.

Власть
Алексей Оверчук
Армения
Никол Пашинян
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта деталь дела об исколотых шприцами детях в Туве
Адвокат раскрыл, какой срок грозит Тарховой за убийство экс-мэра Самары
Путин дал приказ МО представить предложения ответа на атаку ВСУ по колледжу
Разбил голову кирпичом и снял штаны: юноша убил одноклассницу на заброшке
Путин обратился к украинским военным
Путин: положение ВСУ на фронте становится катастрофическим
Пережившая инсульт во время секса женщина рассказала о своем состоянии
Путин принял участие в минуте молчания в память о погибших в ЛНР
«Дожили»: актриса Климова посетила школьный выпускной своего сына
Путин сообщил о жертвах атаки ВСУ в ЛНР
НАТО отрепетировали «глубокий удар» по России в лондонском метро
Рютте заявил о нерушимой приверженности стран НАТО пятой статье устава
Путин отреагировал на зверский удар ВСУ по колледжу в ЛНР
Минюст добавил новые имена в реестр иноагентов
Раскрыта важная подробность дела о детсаде, где у детей нашли следы уколов
Синоптик раскрыл, сколько продержится жара в Москве
Мостовой назвал фаворита Суперфинала Кубка России по футболу
«Больше помощи, чем когда-либо»: Рубио о поставках оружия Украине
Сотрудники ТЦК избили безногого бывшего военнослужащего ВСУ
Французские силовики нагрянули с обыском в резиденцию Макрона
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.