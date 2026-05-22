В Госдуме ответили на слова Буданова об Украине как о прародительнице Руси

Заявление главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилла Буданова, что Украина является прародительницей Руси и именно она должна «править» всей Русью, оказалось очередной чушью, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинцы и россияне — это один народ, который был искусственно поделен такими негодяями, как Буданов и Зеленский.

У националистического киевского режима большие проблемы с осознанием своего «я», своей истории и судьбы, поэтому они и выдумывают удобные для себя пассажи и новые сказки. Эти предатели не имеют никакого морального права говорить о какой-то истории, — сказал Шеремет.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия намерена вернуть Одессе ее историю и славу, несмотря на попытки властей Украины исказить исторические события. Она напомнила, что незадолго до 12-й годовщины трагедии в Доме профсоюзов в Одессе глава местного отделения украинского Института национальной памяти показал памятный значок-медаль с изображением бутылки с горючей смесью.