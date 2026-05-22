Стало известно, к каким погодным сюрпризам готовиться калининградцам

Уже 26–27 мая в Калининграде и области начнется похолодание — арктический воздух значительно снизит температуру, пишет «МК в Калининграде» со ссылкой на Telegram-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области». По данным синоптиков, холоднее всего будет с 26 по 31 мая.

Как сообщает издание, температура воздуха в этот период будет на 2–4 градуса ниже привычных для этого периода значений. Устойчивое потепление придет в регион только в первой декаде июня. Калининградцам посоветовали не спешить со сменой гардероба на летний.

