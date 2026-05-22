Шутка с муляжом гранаты обошлась жителю Норильска в 150 тыс. рублей

Житель Норильска решил пошутить при помощи муляжа гранаты и был приговорен к штрафу в размере 150 тыс. рублей, пишет «МК в Красноярске». Мужчина находился в состоянии опьянения в коридоре общего пользования одного из многоквартирных домов гостиничного типа.

Как сообщает издание, норильчанин держал в руке муляж осколочной гранаты и бросил его в сторону зашедшего в коридор сотрудника полиции. В моменте отличить муляж от реальной гранаты было невозможно, поэтому суд Норильска признал подозреваемого виновным по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти при исполнении им своих обязанностей. Приговор на данный момент в законную силу не вступил.

