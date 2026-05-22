22 мая 2026 в 15:50

«Сгорела от волны»: в ЛНР рассказали о новой жертве удара ВСУ по колледжу

Девушка сгорела при попытке убежать от удара украинского дрона по колледжу в ЛНР

Старобельский колледж Луганского педагогического университета Старобельский колледж Луганского педагогического университета Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Девушка сгорела, пытаясь спастись от удара украинского БПЛА по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики, рассказал ТАСС местный житель. Очевидец уточнил, что атаки Вооруженных сил Украины начались ориентировочно в 23:00 мск 21 мая. При этом основные удары были нанесены в районе 01:00 мск.

Выбегала девчонка одна, до середины асфальта добежала — прилет был, она сгорела от волны взрывной, — сказал очевидец.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что собирает дополнительную информацию об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске. По словам представителя управления Шабии Манту, ООН уже в курсе произошедшего в ЛНР.

Комментируя трагедию в Старобельске, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что проигрывающая на фронте Украина совершила очередной теракт. По его словам, западные кураторы президента Украины Владимира Зеленского несут всю полноту ответственности за гибель невинных людей. Слуцкий также обвинил их в замалчивании кровавых авантюр украинского руководства.

