Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 15:54

В Госдуме назвали удар по колледжу в ЛНР военным преступлением ВСУ

Слуцкий назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР терактом

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Атака ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР стала варварским терактом и очередным военным преступлением, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, поддерживающие Киев западные страны несут ответственность за гибель мирных жителей.

Атака ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР — варварский теракт неонацистов. Бандеровцы, проигрывая на фронте, вымещают злобу на мирных гражданах, бьют по женщинам, детям, старикам, студентам. Это очередное военное преступление, которое не имеет срока давности. Этим зверствам нет и не может быть оправдания, — сказал Слуцкий.

Парламентарий отметил, что западные кураторы киевского режима, продолжая поддерживать и спонсировать Владимира Зеленского, «равно как и замалчивать все его кровавые авантюры», несут всю полноту ответственности за гибель невинных людей. Он добавил, что, как и в остальных подобных случаях, ответ России будет неминуемым, точным и выверенным.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник информировал общественность, что атака украинских беспилотников пришлась прямо по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета. Здание колледжа практически сложилось после удара. Порядка 36 детей получили ранения.

Власть
Госдума
Леонид Слуцкий
атаки ВСУ
теракты
военные преступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин включил новое предприятие в список владельцев ядерных материалов
Раскрыта деталь дела об исколотых шприцами детях в Туве
Адвокат раскрыл, какой срок грозит Тарховой за убийство экс-мэра Самары
Путин дал приказ МО представить предложения ответа на атаку ВСУ по колледжу
Разбил голову кирпичом и снял штаны: юноша убил одноклассницу на заброшке
Путин обратился к украинским военным
Путин: положение ВСУ на фронте становится катастрофическим
Пережившая инсульт во время секса женщина рассказала о своем состоянии
Путин принял участие в минуте молчания в память о погибших в ЛНР
«Дожили»: актриса Климова посетила школьный выпускной своего сына
Путин сообщил о жертвах атаки ВСУ в ЛНР
НАТО отрепетировали «глубокий удар» по России в лондонском метро
Рютте заявил о нерушимой приверженности стран НАТО пятой статье устава
Путин отреагировал на зверский удар ВСУ по колледжу в ЛНР
Минюст добавил новые имена в реестр иноагентов
Раскрыта важная подробность дела о детсаде, где у детей нашли следы уколов
Синоптик раскрыл, сколько продержится жара в Москве
Мостовой назвал фаворита Суперфинала Кубка России по футболу
«Больше помощи, чем когда-либо»: Рубио о поставках оружия Украине
Сотрудники ТЦК избили безногого бывшего военнослужащего ВСУ
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.