В Госдуме назвали удар по колледжу в ЛНР военным преступлением ВСУ Слуцкий назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР терактом

Атака ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР стала варварским терактом и очередным военным преступлением, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, поддерживающие Киев западные страны несут ответственность за гибель мирных жителей.

Атака ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР — варварский теракт неонацистов. Бандеровцы, проигрывая на фронте, вымещают злобу на мирных гражданах, бьют по женщинам, детям, старикам, студентам. Это очередное военное преступление, которое не имеет срока давности. Этим зверствам нет и не может быть оправдания, — сказал Слуцкий.

Парламентарий отметил, что западные кураторы киевского режима, продолжая поддерживать и спонсировать Владимира Зеленского, «равно как и замалчивать все его кровавые авантюры», несут всю полноту ответственности за гибель невинных людей. Он добавил, что, как и в остальных подобных случаях, ответ России будет неминуемым, точным и выверенным.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник информировал общественность, что атака украинских беспилотников пришлась прямо по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета. Здание колледжа практически сложилось после удара. Порядка 36 детей получили ранения.