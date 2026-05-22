Стала известна судьба семерых пострадавших при атаке ВСУ на Старобельск Семь пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску госпитализированы в Луганск

Семь человек, получивших ранения в результате жестокого удара ВСУ по Старобельску, были экстренно доставлены в больницу в Луганска. Заместитель главного врача медицинского учреждения Дмитрий Котуха сообщил, что большинство поступивших пациентов находятся в крайне непростом положении, передает ТАСС.

Семь пациентов доставлено, один пациент в критическом состоянии, пять пациентов в тяжелом состоянии и один пациент в средней степени тяжести, — сообщил Котуха.

Медик также уточнил, что пострадавшего, находящегося в критическом состоянии, уже готовят к проведению сложной хирургической операции. За состоянием остальных следят врачи.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник информировал общественность, что атака украинских беспилотников пришлась прямо по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета. Здание колледжа практически сложилось после удара. Порядка 36 детей получили ранения.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что ответ ВС РФ на удар ВСУ по общежитию в ЛНР заставит Украину горько пожалеть. По его словам, только ответные действия со стороны Москвы смогут остановить агрессию Киева против мирных граждан.