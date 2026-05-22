Турист таинственно исчез в лесах якутской Долины Смерти

Мужчина пропал в Якутии, но искать его начали лишь спустя две недели, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, в начале мая трое мужчин отправились на отдых в историческое поселение Харандаас в Вилюйском районе, а на следующий день один из них вышел в лес и исчез. Обращение в полицию поступило лишь через 14 дней.

В материале говорится, что сейчас спасатели прочесывают местность в поисках любых зацепок. Харандаас находится на правом берегу реки Вилюй, неподалеку от аномальной зоны — Долины Смерти. Некоторые верят, что люди в этой глухой местности быстро теряют силы, а в фольклоре земли считаются пристанищем злых духов, сбивающих путников с пути.

Ранее спасатели нашли живой девочку, исчезнувшую под Тулой. Волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что трехлетний ребенок пропал во время прогулки в рабочем поселке Дубна. Ее нашли у реки. Девочка во время прогулки самостоятельно ушла в лес, но вскоре заблудилась и потеряла ориентацию в темноте.