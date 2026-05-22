Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 16:18

Турист таинственно исчез в лесах якутской Долины Смерти

Поиски пропавшего туриста начались в Якутии лишь спустя две недели

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мужчина пропал в Якутии, но искать его начали лишь спустя две недели, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, в начале мая трое мужчин отправились на отдых в историческое поселение Харандаас в Вилюйском районе, а на следующий день один из них вышел в лес и исчез. Обращение в полицию поступило лишь через 14 дней.

В материале говорится, что сейчас спасатели прочесывают местность в поисках любых зацепок. Харандаас находится на правом берегу реки Вилюй, неподалеку от аномальной зоны — Долины Смерти. Некоторые верят, что люди в этой глухой местности быстро теряют силы, а в фольклоре земли считаются пристанищем злых духов, сбивающих путников с пути.

Ранее спасатели нашли живой девочку, исчезнувшую под Тулой. Волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что трехлетний ребенок пропал во время прогулки в рабочем поселке Дубна. Ее нашли у реки. Девочка во время прогулки самостоятельно ушла в лес, но вскоре заблудилась и потеряла ориентацию в темноте.

Регионы
Якутия
пропавшие
леса
поиски людей
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат раскрыл, какой срок грозит Тарховой за убийство экс-мэра Самары
Путин дал приказ МО представить предложения ответа на атаку ВСУ по колледжу
Разбил голову кирпичом и снял штаны: юноша убил одноклассницу на заброшке
Путин обратился к украинским военным
Путин: положение ВСУ на фронте становится катастрофическим
Пережившая инсульт во время секса женщина рассказала о своем состоянии
Путин принял участие в минуте молчания в память о погибших в ЛНР
«Дожили»: актриса Климова посетила школьный выпускной своего сына
Путин сообщил о жертвах атаки ВСУ в ЛНР
НАТО отрепетировали «глубокий удар» по России в лондонском метро
Рютте заявил о нерушимой приверженности стран НАТО пятой статье устава
Путин отреагировал на зверский удар ВСУ по колледжу в ЛНР
Минюст добавил новые имена в реестр иноагентов
Раскрыта важная подробность дела о детсаде, где у детей нашли следы уколов
Синоптик раскрыл, сколько продержится жара в Москве
Мостовой назвал фаворита Суперфинала Кубка России по футболу
«Больше помощи, чем когда-либо»: Рубио о поставках оружия Украине
Сотрудники ТЦК избили безногого бывшего военнослужащего ВСУ
Французские силовики нагрянули с обыском в резиденцию Макрона
Пропажа наемников и одиночка с гранатометом: новости СВО на вечер 22 мая
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.