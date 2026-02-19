Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 10:49

Названы российские города с самыми дорогими огурцами

Норильск и Анадырь оказались городами с самыми дорогими огурцами в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Норильск и Анадырь оказались лидерами среди российских городов по росту цен на огурцы, об этом свидетельствуют данные ассоциации «Руспродсоюз». Такие результаты зафиксированы по состоянию на 1 февраля. При этом самые низкие цены на овощи наблюдаются в Дербенте и Майкопе, передает ТАСС.

В ассоциации сравнили средние розничные цены на огурцы в разных регионах России. Наиболее высокие цены на свежие огурцы оказались в Норильске и Анадыре. Наиболее низкие — в Дербенте и Майкопе, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Норильске килограмм свежих огурцов стоит 1061 рубль, а в Анадыре — 989 рублей. При этом жителям Дербента такой же объем овощей обходится в 135 рублей, а жителям Майкопа — в 165 рублей.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России инициировала проверку обоснованности формирования цен на огурцы в розничных сетях. Аналитики изучат динамику закупочных и розничных цен, а также объемы приобретения и продажи овощей за период с ноября 2025 года по середину февраля 2026 года, причем оценке подвергнется вся ценовая линейка продукции.

