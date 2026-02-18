ФАС запросила у торговых сетей данные о ценах на огурцы

Федеральная антимонопольная служба России инициировала проверку обоснованности формирования цен на огурцы в розничных сетях, направив соответствующие запросы крупнейшим ретейлерам, сообщили в пресс-службе ведомства. Аналитики ФАС изучат динамику закупочных и розничных цен, а также объемы приобретения и продажи овощей за период с ноября 2025 года по середину февраля 2026 года, причем оценке подвергнется вся ценовая линейка продукции.

ФАС России запросила информацию за период с 1 ноября 2025 года по 15 февраля 2026 года о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на огурцы, а также объемах их закупки и реализации. При этом анализу будут подлежать цены на все товарные позиции закупаемых и реализуемых организациями огурцов вне зависимости от их ценового сегмента, — говорится в сообщении.

Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что Федеральная антимонопольная служба инициировала проверку необоснованно высоких коммунальных тарифов по итогам обращений граждан. По словам парламентария, с 11 февраля в комитет поступают жалобы от жителей различных регионов, которые присылают квитанции с итоговыми суммами, превышающими обычные показатели в полтора, а иногда и в два раза.

Кроме того, в пресс-службе ФАС сообщили о проведении проверки информации относительно увеличения цен операторами сотовой связи. При подтверждении фактов нарушений ведомство планирует принять соответствующие меры антимонопольного воздействия.