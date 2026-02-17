Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 15:52

«Результаты уже есть»: в Госдуме рассказали, над чем работает ФАС

Депутат Пахомов: ФАС начала проверять завышенные тарифы ЖКХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Федеральная антимонопольная служба начала проверку завышенных тарифов ЖКХ после обращений граждан, сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По словам парламентария, с 11 февраля в комитет стали поступать сигналы от жителей разных регионов — люди присылают копии платежек, где итоговая сумма в полтора, а иногда и в два раза выше обычной, передает «Интерфакс».

Мы моментально, учитывая, что у нас с коллегами из ФАС прямая связь, направили обращение, и служба уже начала работу. Я знаю, что определенные результаты уже есть, — отметил он.

Депутат пояснил, что повышение тарифов на 1,7% — это обоснованное решение правительства. Но все, что выше, как он подчеркнул, должно быть расследовано, и в случае необходимости виновных накажут, а деньги вернут людям.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что резкое повышение тарифов на коммунальные услуги в отдельных случаях требует контроля. Он обратил внимание на то, граждане местами жалуются на резкий рост тарифов.

