16 февраля 2026 в 12:47

В Кремле призвали отслеживать случаи резкого роста тарифов на услуги ЖКХ

Песков: необходимо отслеживать случаи резкого роста тарифов на услуги ЖКХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Резкое повышение тарифов на коммунальные услуги в отдельных случаях требует контроля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, граждане местами жалуются на резкий рост тарифов, сообщает ТАСС.

Где-то граждане жалуются на резкий рост платы. И вот эту ситуацию нужно мониторить и очень внимательно отслеживать и принимать при необходимости меры, — сказал Песков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания заявил, что рост платежей ЖКХ необходимо контролировать жестче, с чем согласны все депутаты. По его словам, тема необоснованного повышения тарифов на коммунальные услуги лидирует среди обращений граждан.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что повышающий коэффициент при оплате тарифа за холодную воду без счетчика вырос в два раза — с полутора до трех. По его словам, цель данной меры — пресечь мошеннические схемы. Он отметил, что занижение фактического расхода воды стало распространенной проблемой, особенно в сдаваемых в аренду квартирах, где проживает больше людей, чем зарегистрировано.

Федеральная антимонопольная служба проведет проверки тарифов на электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение в ряде регионов России на предмет экономической обоснованности. Поводом для контрольно-надзорных мероприятий стали публикации в СМИ и обращения граждан.

