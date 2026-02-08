Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 18:01

В России повысили тариф на холодную воду

Депутат Колунов: плата за холодную воду без счетчика выросла в России вдвое

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Повышающий коэффициент при оплате тарифа за холодную воду без счетчика вырос в два раза — с полутора до трех, заявил в беседе с ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, цель данной меры — пресечь мошеннические схемы.

С нового года стоимость платы за холодное водоснабжение при отсутствии прибора учета выросла вдвое. В соответствии с постановлением правительства России, повышающий коэффициент в платежках увеличился с 1,5 до трех, — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что занижение фактического расхода воды стало распространенной проблемой, особенно в сдаваемых в аренду квартирах, где проживает больше людей, чем зарегистрировано. В такой ситуации реальное потребление может в десятки раз превышать сумму в квитанции, что создает финансовую нагрузку на управляющие компании, поставщиков ресурсов и соседей, уточнил Колунов.

Ранее Якутский городской суд назначил 320 часов обязательных работ местному жителю, который злостно уклонялся от погашения задолженности за коммунальные услуги. Сумма долга превысила 32 млн рублей. Обвиняемый полностью признал свою вину.

