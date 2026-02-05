Россиянину назначили 320 часов работ за многомиллионный долг по ЖКХ

Якутский городской суд назначил 320 часов обязательных работ местному жителю, который злостно уклонялся от погашения задолженности за коммунальные услуги, сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Саха. Сумма долга превысила 32 млн рублей.
Было установлено, что суд вынес решения о взыскании с мужчины коммунальных платежей в пользу ПАО «Якутскэнерго», АО «Теплоэнергия» и АО «Водоканал». Тем не менее, он продолжал игнорировать свои обязательства по погашению задолженности, которая образовалась из-за деятельности обанкротившегося ООО «Северстрой», где он ранее занимал должность генерального директора. «Якутскэнерго» понесло убытки в размере 14 651 185 рублей 62 копеек, «Теплоэнергия» — 13 363 004 рубля 20 копеек, а «Водоканал» — 4 674 015 рублей 50 копеек.
Обвиняемый полностью признал свою вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Обстоятельств, которые могли бы отягчить наказание, обнаружено не было.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что все зарегистрированные в квартире обязаны оплачивать коммунальные услуги, даже если они там не проживают. Он подчеркнул, что управляющая компания имеет право взыскать задолженность с любого из прописанных жильцов.