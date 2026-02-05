Россиянину назначили 320 часов работ за многомиллионный долг по ЖКХ Жителю Якутска назначили 320 часов работ за 32 млн рублей долга по коммуналке

Якутский городской суд назначил 320 часов обязательных работ местному жителю, который злостно уклонялся от погашения задолженности за коммунальные услуги, сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Саха. Сумма долга превысила 32 млн рублей.

Было установлено, что суд вынес решения о взыскании с мужчины коммунальных платежей в пользу ПАО «Якутскэнерго», АО «Теплоэнергия» и АО «Водоканал». Тем не менее, он продолжал игнорировать свои обязательства по погашению задолженности, которая образовалась из-за деятельности обанкротившегося ООО «Северстрой», где он ранее занимал должность генерального директора. «Якутскэнерго» понесло убытки в размере 14 651 185 рублей 62 копеек, «Теплоэнергия» — 13 363 004 рубля 20 копеек, а «Водоканал» — 4 674 015 рублей 50 копеек.

Обвиняемый полностью признал свою вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке. Обстоятельств, которые могли бы отягчить наказание, обнаружено не было.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что все зарегистрированные в квартире обязаны оплачивать коммунальные услуги, даже если они там не проживают. Он подчеркнул, что управляющая компания имеет право взыскать задолженность с любого из прописанных жильцов.