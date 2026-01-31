Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 09:44

В Госдуме объяснили, кому грозит взыскание долгов за ЖКУ

Депутат Колунов: долг по ЖКУ лежит на всех зарегистрированных в квартире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Обязанность по оплате коммунальных услуг лежит на всех, кто зарегистрирован в квартире, напомнил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, которые приводит РИА Новости, фактическое проживание граждан не имеет значения. Управляющая компания имеет право взыскать задолженность за ЖКУ с любого из прописанных в квартире жильцов.

Все прописанные в квартире обязаны участвовать в оплате коммунальных услуг, даже если там не живут. Такое правило прописано в статье 31 Жилищного кодекса РФ, устанавливающей солидарную ответственность, — объяснил Колунов.

Он уточнил, что зарегистрированные в квартире граждане должны платить только за воду, электричество и отопление. Расходы на содержание жилья, а также взносы за капремонт лежат уже на собственнике.

Ранее Колунов предупредил, что за нарушения при обслуживании газового оборудования в домах и квартирах россиян могут серьезно наказать. Если хозяин квартиры не проводит техобслуживание, ему грозит штраф от 5 до 10 тыс. рублей.

В Госдуме объяснили, кому грозит взыскание долгов за ЖКУ
