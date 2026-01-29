Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 15:11

В ГД раскрыли, чем грозит отсутствие техобслуживания газового оборудования

Колунов напомнил о штрафах за отсутствие техобслуживания газового оборудования

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

За нарушения при обслуживании газового оборудования в домах и квартирах могут оштрафовать на крупные суммы, заявил депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с RT. Штрафы установлены статьей 9.23 КоАП РФ и касаются правил безопасного использования газа.

Если хозяин квартиры не проводит техобслуживание, ему грозит штраф от 5 до 10 тыс. рублей. Для руководителей и организаций суммы выше — от 25 до 100 тыс. рублей и от 200 до 500 тыс. рублей соответственно.

Такие же штрафы ждут тех, кто не пускает специалистов для проверки или не заключает договор на обслуживание. Эти нарушения считаются серьезными, потому что создают риск для безопасности. Если из-за нарушения происходит авария или возникает прямая угроза для людей, штрафы становятся больше.

Так, физлицам грозит от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, должностным лицам — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, юрлицам — от 500 тыс. до 2 млн рублей, — уточнил Колунов.

Ранее в многоквартирном доме в Дербенте обнаружили тела двоих мужчин. Согласно предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Причиной утечки газа могла стать неисправность отопительного котла, установленного в квартире.

Россия
Госдума
штрафы
депутаты
газ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турэксперт назвал самые популярные места отдыха в Китае среди россиян
«Мы очень надеялись»: в Екатеринбурге отменили концерт скандального комика
Жена Бруклина Бекхэма может получать от отца по миллиону долларов в месяц
Депутат предложил способ снизить число аварий на дорогах
Песков назвал единственное место, где возможна встреча Путина с Зеленским
Стало известно, сколько миллиардов похитили мошенники у россиян в 2025 году
В ГД отреагировали на иск Киргизии к России из-за медобслуживания мигрантов
В США раскрыли главную угрозу своим ВМС в Персидском заливе
«Перемирие Шредингера»: Россия прекратила удары по энергетике Украины?
Названы тревожные последствия в случае отказа Трампа от роли миротворца
Реакция россиянина на приговор суда за финансирование ВСУ попала на видео
Громкий стон на корте стоил Соболенко очка
«Куда делись-то все?»: Лавров повторил журналистам прошлогоднюю шутку
В Госдуме назвали причину массированных ударов по энергетике Украины
Зеленского предупредили о кризисе власти на Украине
У объявленного в розыск экс-чиновника конфисковали 372 объекта недвижимости
ВС РФ начали новое наступление: стартовала подготовка к штурму Киева?
В ЕС зарегистрировали гражданскую инициативу по торговле с Россией
Экс-вице-президента Олимпийского комитета заочно арестовали
Стало известно, какую выплату получат матери-героини в России
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.