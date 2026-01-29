В ГД раскрыли, чем грозит отсутствие техобслуживания газового оборудования Колунов напомнил о штрафах за отсутствие техобслуживания газового оборудования

За нарушения при обслуживании газового оборудования в домах и квартирах могут оштрафовать на крупные суммы, заявил депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с RT. Штрафы установлены статьей 9.23 КоАП РФ и касаются правил безопасного использования газа.

Если хозяин квартиры не проводит техобслуживание, ему грозит штраф от 5 до 10 тыс. рублей. Для руководителей и организаций суммы выше — от 25 до 100 тыс. рублей и от 200 до 500 тыс. рублей соответственно.

Такие же штрафы ждут тех, кто не пускает специалистов для проверки или не заключает договор на обслуживание. Эти нарушения считаются серьезными, потому что создают риск для безопасности. Если из-за нарушения происходит авария или возникает прямая угроза для людей, штрафы становятся больше.

Так, физлицам грозит от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, должностным лицам — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, юрлицам — от 500 тыс. до 2 млн рублей, — уточнил Колунов.

Ранее в многоквартирном доме в Дербенте обнаружили тела двоих мужчин. Согласно предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Причиной утечки газа могла стать неисправность отопительного котла, установленного в квартире.