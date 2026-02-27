Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

ДТП с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля, в результате которого пострадали семь человек, произошло на маршруте Михнево — Малино в Подмосковье, сообщил Мособлпожспас в Telegram-канале. Всего в салоне автобуса находились 15 пассажиров.

Сегодня утром в единую службу экстренных вызовов 112 поступило сообщение о лобовом столкновении грузового автомобиля с маршрутным автобусом «Газель», следовавшим по маршруту Михнево — Малино. Обошлось без жертв, однако семь человек получили травмы различной степени тяжести, — говорится в сообщении.

Четыре человека были доставлены в Подольскую областную больницу: мужчина с переломом позвоночника и ушибом грудной клетки, а также три женщины с черепно-мозговыми травмами, сотрясениями и переломами. Еще три женщины обратились за помощью в травмпункт Ступино.

До этого смертельное ДТП, в котором погибли два человека, произошло в Зольском районе Кабардино-Балкарии на федеральной трассе «Кавказ». Водитель Lada Kalina не справился с управлением, выехал через разрыв тросового ограждения на встречную полосу и врезался в автомобиль Hyundai.