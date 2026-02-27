Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 14:41

Цивилева рассказала, как фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО

Цивилева: попечительский совет фонда «Защитники Отечества» играет ключевую роль

Анна Цивилева Анна Цивилева Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Попечительский совет фонда «Защитники Отечества» играет ключевую роль в расширении возможностей организации, ориентируясь на запросы ветеранов и их семей, заявила глава фонда Анна Цивилева. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, совет поддерживает инициативы по улучшению качества жизни ветеранов СВО и их семей, в частности, предоставление технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень.

Среди них — спортивные протезы, ступенькоходы и специализированные коляски, которые позволяют вести активный образ жизни. Также фонд полностью адаптирует жилье под нужды людей с инвалидностью, уточнила Цивилева. Кроме того, совет одобрил программу выдачи автомобилей с ручным управлением для ветеранов с двойной ампутацией.

В этом году у нас состоялась первая встреча попечительного совета фонда здесь, в Реутове. Также на этот год у нас запланированы выезды в Республику Саха, Якутию, Бурятию и Ростове-на-Дону, — резюмировала руководитель организации.

Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с Цивилевой. Глава государства отметил ее теплое и душевное отношение к работе в фонде «Защитники Отечества». Он также выразил надежду, что Цивилева и в дальнейшем сохранит такой подход.

Анна Цивилева
фонды
ветераны
СВО
