27 февраля 2026 в 14:01

Главу хосписа «Дом с маяком» оштрафовали за дискредитацию ВС России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Измайловский районный суд Москвы вынес решение о привлечении к административной ответственности главы благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиды Мониавы за дискредитацию ВС РФ, передает объединенная пресс-служба столичных судов. Поводом для судебного разбирательства стали публикации в ее Telegram-канале.

По мнению органов, посты Мониавы дискредитировали действия российской армии. Мониава, известная своей многолетней деятельностью в сфере паллиативной помощи, была оштрафована в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Мониава Лидия Игоревна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс. рублей, — костатировали в суде.

Лида Мониава является одной из самых заметных фигур в российском некоммерческом секторе; она начинала карьеру в фонде «Подари жизнь», с 2018 года возглавляет «Дом с маяком». Ее фонд помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым в Москве и Подмосковье.

Ранее Смольнинский районный суд оштрафовал экс-сотрудника таможни за проявление экстремизма в Сети. Мужчина выплатит 15 тыс. рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обвиняемый поддерживал «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Помимо этого, он призывал к убийству представителей власти, евреев и православных верующих.

