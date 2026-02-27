Главу хосписа «Дом с маяком» оштрафовали за дискредитацию ВС России

Измайловский районный суд Москвы вынес решение о привлечении к административной ответственности главы благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиды Мониавы за дискредитацию ВС РФ, передает объединенная пресс-служба столичных судов. Поводом для судебного разбирательства стали публикации в ее Telegram-канале.

По мнению органов, посты Мониавы дискредитировали действия российской армии. Мониава, известная своей многолетней деятельностью в сфере паллиативной помощи, была оштрафована в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Мониава Лидия Игоревна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 тыс. рублей, — костатировали в суде.

Лида Мониава является одной из самых заметных фигур в российском некоммерческом секторе; она начинала карьеру в фонде «Подари жизнь», с 2018 года возглавляет «Дом с маяком». Ее фонд помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым в Москве и Подмосковье.

