Вучичу понадобилась неожиданная помощь от Казахстана

Президент Сербии Александр Вучич обратился к казахстанскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь в подготовке сербских спецподразделений, передает агентство «Танюг». Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции в Астане, куда прибыл с официальным визитом 26-27 февраля по приглашению главы Казахстана.

Вучич высоко оценил уровень подготовки казахстанских силовых структур. Он отметил, что хотел бы, чтобы сербских военных обучили именно в этой области, поскольку, по его наблюдениям, Казахстан является убедительно лучшим в мире по данному направлению.

Это такой уровень автоматизма, что хотел бы, чтобы вы нас научили. Поздравляю с исключительными результатами по поддержанию безопасности, ваши успехи — исключительные, — сказал глава Сербии.

Ранее сообщалось, что полиция Сербии совместно с сотрудниками Агентства безопасности и информации провела спецоперацию в городе Кралево. Задержаны двое мужчин, которые, по данным следствия, планировали насильственную смену власти путем убийства Вучича, а также членов его семьи. Злоумышленников поместили под стражу на 30 дней.