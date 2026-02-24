Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 06:27

Полиция Сербии задержала подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Полиция Сербии совместно с сотрудниками Агентства безопасности и информации (контрразведка) провела спецоперацию в городе Кралево. Задержаны двое мужчин, которые, по данным следствия, планировали насильственную смену власти путем убийства президента страны Александра Вучича, а также членов его семьи.

Населенный пункт находится в 200 километрах от Белграда. Задержаны двое мужчин 1975 и 1983 годов рождения, они, согласно сообщению МВД, подозреваются в том, что с декабря 2025 года по февраль 2026-го договаривались о приобретении оружия и подготовке нападения на высшее руководство республики и сотрудников полиции.

Планировали напасть на жизнь и здоровье президента республики Сербии, его жены и детей, таким образом, чтобы лишить их жизни, а также на сотрудников МВД Сербии путем нанесения телесных повреждений, — говорится в сообщении.

