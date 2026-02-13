В Сербии раскрыли, о чем Путин и Трамп писали Вучичу

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп направили сербскому коллеге Александру Вучичу поздравления с Днем государственности Сербии, сообщила администрация главы республики. В послании российского лидера говорится о традиционной дружбе, культурной и духовной близости двух народов.

Уверен, что вне зависимости от непростых международных обстоятельств, российско-сербское стратегическое партнерство и взаимно полезное сотрудничество в разных сферах продолжат развиваться и укрепляться. Желаю вам здоровья и успехов, а вашим согражданам — здоровья и благополучия, — приводит администрация слова Путина.

Трамп в своем послании напомнил, что Сербия почти 250 лет назад стала первой страной, чей флаг развевался над Белым домом. Американский президент заявил о намерении укреплять дружбу, наращивать торговлю и инвестиции ради благополучия граждан обеих стран.

Сербия отмечает День государственности 15 февраля. Праздник связан с принятием первой конституции страны в 1835 году, которое совпало с православным Сретением Господним.

Ранее министр в правительстве Сербии Ненад Попович сообщил, что республика весь 2026 год будет получать российский природный газ по самой низкой цене в Европе и на наиболее выгодных условиях. Он отметил, такого удалось достичь благодаря «братским» отношениям Вучича и Путина.