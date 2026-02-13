Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 17:26

В Сербии раскрыли, о чем Путин и Трамп писали Вучичу

Путин и Трамп поздравили Вучича с Днем государственности Сербии

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп направили сербскому коллеге Александру Вучичу поздравления с Днем государственности Сербии, сообщила администрация главы республики. В послании российского лидера говорится о традиционной дружбе, культурной и духовной близости двух народов.

Уверен, что вне зависимости от непростых международных обстоятельств, российско-сербское стратегическое партнерство и взаимно полезное сотрудничество в разных сферах продолжат развиваться и укрепляться. Желаю вам здоровья и успехов, а вашим согражданам — здоровья и благополучия, — приводит администрация слова Путина.

Трамп в своем послании напомнил, что Сербия почти 250 лет назад стала первой страной, чей флаг развевался над Белым домом. Американский президент заявил о намерении укреплять дружбу, наращивать торговлю и инвестиции ради благополучия граждан обеих стран.

Сербия отмечает День государственности 15 февраля. Праздник связан с принятием первой конституции страны в 1835 году, которое совпало с православным Сретением Господним.

Ранее министр в правительстве Сербии Ненад Попович сообщил, что республика весь 2026 год будет получать российский природный газ по самой низкой цене в Европе и на наиболее выгодных условиях. Он отметил, такого удалось достичь благодаря «братским» отношениям Вучича и Путина.

Сербия
Александр Вучич
Владимир Путин
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слуцкий назвал главный плюс нового раунда переговоров по Украине в Женеве
Цены на огурцы бьют рекорды: что происходит, когда подешевеют
Появились кадры штурма здания опасной секты в российском регионе
Сложные узлы из металла: почему заказчики уходят от зарубежных поставок
«Харьков за Пушкина»: зачем в городе возрождают языковые патрули
«Все нормативы»: Лукашенко пообещал проверить физподготовку Хренина
Как отметить Масленицу и не нарушить православные традиции. Топ-6 советов
Песков объяснил выбор Женевы для нового этапа переговоров
Гуменник попал в топ-15 лучших образов Олимпиады-2026 по версии Vogue
Раскрыт исход битвы бизнесмена и Киркорова за пирс и теннисный корт
Женщина толкнула коляску с годовалой дочерью под проезжавшую машину
Разгрузка оборудования для АЭС в Египте обернулась гибелью человека
Академик раскрыл статистику заболевания детским раком в России
Мерц признал слабость Евросоюза перед Россией
Африканист объяснила, зачем Нигер объявил войну Франции
Посмотреть в глаза: Жизель Пелико навестит мужа-насильника в тюрьме
Испания, отношения с Домогаровым, дети: как живет Марина Александрова
Как добиться перерасчета за ЖКУ в 2026 году: пошаговая схема
Суд арестовал замгубернатора Челябинской области из-за 2 млн рублей
Легендарный лыжник раскритиковал FIS за отсутствие конкуренции
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.