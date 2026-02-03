Сербия добилась уникальных условий по покупке российского газа Сербия будет получать газ из России в 2026 году по лучшей в Европе цене

Сербия весь 2026 год будет получать российский природный газ по самой низкой цене в Европе и на наиболее выгодных условиях, заявил министр в правительстве республики Ненад Попович по итогам российско-сербских переговоров в Москве. По его словам, такого удалось достичь благодаря «братским» отношениям сербского и российского президентов Александра Вучича и Владимира Путина.

Со своей стороны Ненад Попович отметил, что в течение всего 2026 года Сербия будет получать российский газ «по лучшей в Европе цене и на самых выгодных условиях», — говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития России.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступавший сопредседателем с российской стороны, подтвердил высокую динамику сотрудничества и планы по дальнейшей интенсивной совместной работе. Стороны также договорились провести заседание межправительственного комитета весной 2026 года в Белграде.

Ранее министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру сообщил, что Европа испытывает сложности с поставками газа и сталкивается с высокими тарифами после прекращения закупок российского топлива. Он отметил, что прогнозы о подрыве европейской конкурентоспособности из-за отказа от российского газа не подтвердились.