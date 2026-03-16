16 марта 2026 в 09:40

Пугачева приняла тяжелое решение после ударов Ирана по Кипру

Пугачева собралась переехать в Болгарию после ударов Ирана по Кипру

Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Певица Алла Пугачева может переехать с Кипра в Болгарию, сообщает программа «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ. По данным журналистов, возможный переезд связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Одной из причин может быть соседство дома артистки с британской авиабазой Акротири, которая оказалась под ударами на фоне конфликта. Из-за этого Пугачева якобы рассматривает возможность смены страны проживания.

По данным авторов материала, артистка уже выставила виллу на острове на продажу. Дом также предлагается в аренду примерно за 1,4 млн рублей в месяц. Сейчас для певицы подбирают недвижимость в Болгарии стоимостью около 48 млн рублей, также рассматриваются варианты в Ереване и Юрмале.

Ранее стало известно, что супруг Пугачевой юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) находился в Лондоне с концертами на фоне ракетного удара Ирана по Кипру. Артист поздравил жену с первым днем весны, а она оставила комментарий под постом.

Министр обороны Великобритании Джон Хили до этого сообщал, что Иран попытался атаковать Кипр. По его словам, были выпущены две ракеты. Он также отметил, что 300 британских военнослужащих находились вблизи целей Тегерана в Бахрейне.

