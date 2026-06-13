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13 июня 2026 в 11:43

Горничная выдала себя за жену лорда ради роскошных часов

В Москве горничная выдала себя за бывшую жену лорда и украла часы Rolex

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В Москве горничная выдала себя за бывшую жену британского лорда и украла часы Rolex, сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Суд приговорил женщину к пяти годам колонии.

Отмечается, что хозяйка московской квартиры наняла горничную для подготовки дома к возвращению семьи из отпуска. Женщина дождалась момента, когда дома не будет хозяев, и украла мужские и женские часы, а также крупную сумму денег. Она отнесла часы в ломбард и, представившись бывшей женой лорда, убедила менеджера, что принесенные вещи принадлежат ей.

Ранее житель Кузбасса угнал автомобиль, чтобы добраться до дома. Мужчина поругался с сожительницей и уехал в областной центр, но понял, что у него закончились деньги и вернуться он не сможет. Спустя время мужчина захотел вернуть машину обратно владельцу. Он вернулся в областной центр и бросил машину во дворе. Его задержали сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело.

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