Глуховскому пришлось в спешке продать квартиры в центре Москвы

Российский писатель Дмитрий Глуховский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в срочном порядке продал недвижимость в самом центре Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, речь идет о двух квартирах, которые журналист переписал на мать. Чтобы продать их, Глуховскому пришлось снизить цену на 100 млн рублей.

Как уточнил канал, обе квартиры площадью 144 и 105 квадратных метров находятся в доме на Петровке. Писатель приобрел их осенью 2020 года. Изначально Глуховский рассчитывал получить за недвижимость 210 млн рублей, но ему пришлось согласиться на 120 млн.

Журналист пока не расстался с квартирой в жилом комплексе White Khamovniki. Она также оформлена на мать Глуховского.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что у матери Глуховского можно отобрать всю недвижимость. Он отметил, что в ближайшее время обратится в Генеральную прокуратуру, чтобы писателя проверили на предмет финансирования западными спецслужбами.