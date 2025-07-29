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29 июля 2025 в 21:11

Глава ФПБК инициирует проверку имущества Глуховского

Бородин считает, что мать Дмитрия Глуховского можно лишить недвижимости

Дмитрий Глуховский Дмитрий Глуховский Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

У матери писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) можно отобрать всю недвижимость, сказал NEWS.ru Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Он заявил, что в ближайшее время обратится в Генеральную прокуратуру, чтобы писателя проверили на предмет финансирования западными спецслужбами.

Бородин считает, что в данном случае родственники Глуховского являются аффилированными лицами, то есть финансируемыми иноагентом и помогающими ему осуществлять свою деятельность на территории РФ. На этом основании у них можно отобрать недвижимость в пользу государства, доказав при этом существующую связь.

В 2024 году с подачи Виталия Бородина имущества лишили родственников бизнесмена Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В пользу государства забрали недвижимость опального олигарха в коттеджном поселке на Рублевке на сумму более 10 млрд рублей.

Мы обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить Михаила Ходорковского, который неоднократно осуждал СВО и выкладывал в своих соцсетях материалы, дискредитирующие действия ВС РФ, на финансирование со стороны западных спецслужб. Отрабатывает ли он повестку западных кураторов. И связь нашли, — сообщил глава ФПБК.

Недавно стало известно, что мать писателя Дмитрия Глуховского оказалась в числе богатейших пенсионерок России из-за покупки элитной недвижимости. По данным источника, стоимость ее квартиры в Хамовниках составляет 200 млн рублей.

Ранее глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова заявила, что люди и организации, которые рекламируют творчество иноагентов, в первую очередь должны опираться на внутреннюю ответственность. Так парламентарий отреагировала на рекламу нового романа Глуховского в крупной сети книжных магазинов.

Виталий Бородин
Дмитрий Глуховский
имущество
иноагенты
Екатерина Попова
Е. Попова
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