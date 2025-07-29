«Внутренняя ответственность»: Казакова о рекламе книг иноагента Глуховского

Люди и организации, которые рекламируют творчество иноагентов, в первую очередь должны опираться на внутреннюю ответственность, заявила корреспонденту NEWS.ru глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. Так парламентарий отреагировала на рекламу нового романа писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в крупной сети книжных магазинов.

Депутат напомнила, что лица, попавшие в списки иноагентов, совершили определенные действия, которые привели к присвоению им соответствующего статуса. Даже если окажется, что реклама не противоречит закону, стоит помнить об этической стороне вопроса, подчеркнула Казакова.

Когда кто-то пытается популяризировать деятельность этих людей (иноагентов. — NEWS.ru), у меня сугубо отрицательное отношение. Понятно, что если они действуют в рамках законодательства и не нарушают закон, то, конечно, это их право. Но есть еще внутренняя ответственность за те действия, которые ты делаешь, — пояснила парламентарий.

Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов допустил, что на полуострове могут запретить публичное использование книг иноагентов. По его словам, депутаты республики уже готовят соответствующее обращение в Госдуму.