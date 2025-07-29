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29 июля 2025 в 11:35

«Предать забвению»: в России могут запретить произведения иноагентов

Константинов: парламент Крыма предложил запретить произведения иноагентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Крыма готовят обращение в Государственную думу на тему введения запрета на публичное использование произведений иностранных агентов, заявил в своем Telegram-канале спикер парламента республики Владимир Константинов. По его словам, инициатива также касается граждан иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.

Мы предлагаем установить законодательный запрет на публичное исполнение, показ, трансляцию, прокат, демонстрацию, размещение в сети Интернет материалов, авторство или исключительные права на которые принадлежат иноагентам, — подчеркнул парламентарий.

Константинов отметил, что в условиях ведения против России информационной войны, отдельные деятели культуры используют свое творчество как инструмент влияния и распространения антироссийской повестки. Спикер считает, что таких людей следует «предать забвению».

Это не мы, а они сами перечеркнули все то, за что мы их любили. Эту любовь они тоже предали и утратили. Навсегда, — резюмировал он.

Ранее стало известно, что мать писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оказалась в числе богатейших пенсионерок России из-за покупки элитной недвижимости. Предполагается, что стоимость ее квартиры в Хамовниках составляет 200 млн рублей.

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