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28 июля 2025 в 09:58

Мать писателя-иноагента оказалась одной из богатейших пенсионерок России

Мать Глуховского оказалась обладательницей квартиры за 200 млн рублей

Дмитрий Глуховский Дмитрий Глуховский Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Мать писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оказалась в числе богатейших пенсионерок России из-за покупки элитной недвижимости, информирует Telegram-канал SHOT. По данным источника, стоимость ее квартиры в Хамовниках составляет 200 млн рублей.

Как выяснил канал, 72-летняя Лариса Вениаминовна теперь владеет апартаментами площадью 81,3 квадратных метра и просторным машино-местом в жилом комплексе премиум-класса White Khamovniki. В публикации говорится, что трехкомнатная квартира расположена на третьем этаже, что совпадает с этажностью других объектов недвижимости, принадлежащих Глуховскому.

Отмечается, что в прошлом писатель уже переписал на имя своей матери две другие дорогостоящие квартиры в самом центре Москвы, на Петровке. Их общая стоимость оценивается примерно в 210 млн рублей (площадью 160 и 145 квадратных метров). По информации издания, так писатель стремился избежать возможной конфискации имущества государством. Кроме того, Лариса Вениаминовна располагает загородным домом в Одинцовском районе площадью 150 квадратных метров, ориентировочной стоимостью 30 млн рублей.

Так, совокупная стоимость недвижимости, оформленной на Ларису Вениаминовну, достигает почти полумиллиарда рублей. Однако, по данным канала, несмотря на активы, женщина имеет значительные задолженности по коммунальным платежам, сумма которых составляет около 360 тысяч рублей. При этом последняя квартира в России, официально принадлежащая самому Глуховскому, также находится под арестом из-за коммунальных долгов, превышающих 100 тысяч рублей.

Ранее ФССП арестовала недвижимость писателя на Кутузовском проспекте. По данным СМИ, именно в этой квартире Глуховский писал роман «Метро-2035».

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Дмитрий Глуховский
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