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18 июля 2025 в 09:29

Квартиру иноагента за 30 млн рублей арестовали в Москве

Приставы арестовали квартиру писателя-иноагента Дмитрия Глуховского

Дмитрий Глуховский Дмитрий Глуховский Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Федеральная служба судебных приставов наложила арест на квартиру Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает Telegram-канал SHOT. Недвижимость расположена на Кутузовском проспекте и является его последним имуществом в России. По данным SHOT, именно в этой квартире он работал над романом «Метро-2035».

Как пишет канал, основанием для ареста стало исполнительное производство, связанное с долгами по коммунальным платежам: с сентября 2024 года задолженность по квартире составила почти 100 тысяч рублей. Недвижимость площадью 50,8 квадратных метров перешла Глуховскому в наследство от бабушки. Рыночная стоимость арестованной недвижимости оценивается примерно в 30 млн рублей.

До этого Московский Гагаринский суд принял решение о заочном аресте адвоката Николая Полозова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Ему инкриминируют публичное распространение фейков о российской армии. В свою очередь, МВД России объявило адвоката в федеральный розыск по уголовному делу. В настоящий момент Полозов находится на территории Украины.

Ранее Пресненский районный суд Москвы санкционировал заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Согласно данным судебной картотеки, ее обвиняют в неисполнении обязанностей, установленных законодательством об иностранных агентах. В материалах дела указано, что суд удовлетворил ходатайство о заключении Лазаревой под стражу по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ.

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