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17 июля 2025 в 19:36

В России заочно арестовали адвоката-иноагента

Суд Москвы заочно арестовал адвоката Полозова за фейки о ВС России

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал адвоката Николая Полозова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Юрист обвиняется по статье о публичном распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах России, передает РИА Новости.

Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Полозова Н. Н., — заявили журналистам в суде.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило Николая Полозова в розыск по уголовной статье. Отмечалось, что в настоящее время адвокат проживает на Украине.

До этого Мещанская межрайонная прокуратура Москвы завершила подготовку обвинительного заключения по уголовному делу против блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Она инициировала уголовное дело после проведенной проверки.

Варламову грозит международный розыск и лишение свободы за нарушение закона об иностранных агентах и распространение фейков о ВС России, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев. По словам юриста, совокупность обвинений по двум статьям повышает риск оказаться в колонии.

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