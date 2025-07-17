В России заочно арестовали адвоката-иноагента Суд Москвы заочно арестовал адвоката Полозова за фейки о ВС России

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал адвоката Николая Полозова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Юрист обвиняется по статье о публичном распространении заведомо ложных сведений о Вооруженных силах России, передает РИА Новости.

Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Полозова Н. Н., — заявили журналистам в суде.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило Николая Полозова в розыск по уголовной статье. Отмечалось, что в настоящее время адвокат проживает на Украине.

До этого Мещанская межрайонная прокуратура Москвы завершила подготовку обвинительного заключения по уголовному делу против блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Она инициировала уголовное дело после проведенной проверки.

Варламову грозит международный розыск и лишение свободы за нарушение закона об иностранных агентах и распространение фейков о ВС России, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев. По словам юриста, совокупность обвинений по двум статьям повышает риск оказаться в колонии.