Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье

Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье МВД России объявило проживающего на Украине адвоката Полозова в розыск

МВД России объявило адвоката Николая Полозова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства. По данным агентства, в настоящее время юрист проживает на Украине.

Полозов Николай Николаевич. Разыскивается по статье УК, — говорится в базе.

Ранее Мещанская межрайонная прокуратура Москвы завершила подготовку обвинительного заключения по уголовному делу против блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Она инициировала уголовное дело после проведенной проверки.

Варламову грозит международный розыск и лишение свободы за нарушение закона об иностранных агентах и распространение фейков о ВС России, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев. По словам юриста, совокупность обвинений по двум статьям повышает риск оказаться в колонии.

Кроме того, пресс-служба столичного ГСУ СК сообщила, что Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело в отношении блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Дело возбудили по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. По версии следствия, не позднее 19 мая 2025 года блогер не исполнил обязанности, предусмотренные российским законом об иностранных агентах. Сейчас рассматривается вопрос об объявлении Юрия Дудя в розыск.