Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 16:49

Уехавшего на Украину адвоката объявили в розыск по уголовной статье

МВД России объявило проживающего на Украине адвоката Полозова в розыск

Николай Полозов Николай Полозов Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

МВД России объявило адвоката Николая Полозова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на базу ведомства. По данным агентства, в настоящее время юрист проживает на Украине.

Полозов Николай Николаевич. Разыскивается по статье УК, — говорится в базе.

Ранее Мещанская межрайонная прокуратура Москвы завершила подготовку обвинительного заключения по уголовному делу против блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Она инициировала уголовное дело после проведенной проверки.

Варламову грозит международный розыск и лишение свободы за нарушение закона об иностранных агентах и распространение фейков о ВС России, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев. По словам юриста, совокупность обвинений по двум статьям повышает риск оказаться в колонии.

Кроме того, пресс-служба столичного ГСУ СК сообщила, что Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело в отношении блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Дело возбудили по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. По версии следствия, не позднее 19 мая 2025 года блогер не исполнил обязанности, предусмотренные российским законом об иностранных агентах. Сейчас рассматривается вопрос об объявлении Юрия Дудя в розыск.

адвокаты
иноагенты
розыск
МВД
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Шукшиной оголилась на камеру
Участник драки со Смоловым сообщил новые подробности конфликта
Акита-ину внезапно обезумела и прогрызла ребенку голову во время игры
Крушение одномоторного самолета во Франции обернулось трагедией
Семья истерзанного собаками мальчика добилась компенсаций через восемь лет
Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Депутат предложил очистить русский язык от англицизмов
Telegram перестал работать у части россиян
На пляж в Балтийске вынесло мертвеца
Мать и отец убитой в Риме россиянки прилетели в Италию за ответами
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.