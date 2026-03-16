Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 08:58

В ДНР пообещали дополнительно наградить Героя России

Глава ДНР Пушилин заявил, что наградит бойца Ярашева

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Подвиг Сергея Ярашева, удостоенного звания Героя России указом президента Владимира Путина, будет отмечен наградой и на уровне ДНР, заявил ТАСС глава региона Денис Пушилин. Он напомнил, что боец в одиночку сумел удерживать занятый рубеж на протяжении 68 дней.

Безусловно, его подвиг оценен уже со стороны ДНР, безусловно, мы видим, что самую высокую оценку дал Владимир Владимирович и уже присвоил звание Героя России Сергею Ярашеву, но со стороны ДНР будут дополнительные шаги, но чуть позже, не хочу забегать вперед, — заявил руководитель региона.

Боец служит по контракту в 51-й армии Южного военного округа. Во время штурмовых действий его группа была вынуждена отойти, а Сергей остался на занятых рубежах один. В течение всего этого времени боеприпасы и продовольствие доставляли ему при помощи беспилотников. Сейчас военнослужащий эвакуирован, он находится в госпитале с тяжелым ранением: ему ампутировали обе стопы.

Ранее сообщалось, что Ярашев совершил подвиг во время своего первого боевого задания. Его сослуживцы отметили, что военный стойко держится после ампутации.

СВО
ВС РФ
Герои России
Денис Пушилин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Общество

Москва

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.