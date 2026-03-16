В ДНР пообещали дополнительно наградить Героя России

Подвиг Сергея Ярашева, удостоенного звания Героя России указом президента Владимира Путина, будет отмечен наградой и на уровне ДНР, заявил ТАСС глава региона Денис Пушилин. Он напомнил, что боец в одиночку сумел удерживать занятый рубеж на протяжении 68 дней.

Безусловно, его подвиг оценен уже со стороны ДНР, безусловно, мы видим, что самую высокую оценку дал Владимир Владимирович и уже присвоил звание Героя России Сергею Ярашеву, но со стороны ДНР будут дополнительные шаги, но чуть позже, не хочу забегать вперед, — заявил руководитель региона.

Боец служит по контракту в 51-й армии Южного военного округа. Во время штурмовых действий его группа была вынуждена отойти, а Сергей остался на занятых рубежах один. В течение всего этого времени боеприпасы и продовольствие доставляли ему при помощи беспилотников. Сейчас военнослужащий эвакуирован, он находится в госпитале с тяжелым ранением: ему ампутировали обе стопы.

Ранее сообщалось, что Ярашев совершил подвиг во время своего первого боевого задания. Его сослуживцы отметили, что военный стойко держится после ампутации.