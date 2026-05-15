«Себя героем не считаю»: снайпер Санта о спасении бойцов, «Трубе» и ранении

Боец с позывным Санта получил медаль «За отвагу» за спасение одновременно 20 сослуживцев в Курской области. Несмотря на юный возраст — ему еще нет и 30 — у героя есть и другие боевые награды. О том, почему он — детдомовец — отправился добровольцем на СВО, как стал снайпером и как относится к уничтоженным врагам, участник спецоперации рассказал в интервью NEWS.ru.

Почему Санта поехал добровольцем на СВО

— Хороший снайпер — это «штучные бойцы» на фронте. Как снайпером стали вы?

— Я вообще в детдоме жил. Попал туда маленьким, родителей не помню. Уже когда вырос и выпустился [из детдома], попытался разыскать мать. Но узнал, что, к сожалению, она уже умерла.

Встречался какое-то время с девушкой, потом расстались — просто не сложилось. Однажды шел по улице и увидел плакат с изображением нашего чувашского пацана, который стал Героем России. А он примерно мой ровесник, я его лично знал. Думаю, ну ни фига себе. Он смог, а я чем хуже? Руки-ноги есть.

Вспомнилось, как у нас в детдоме показывали фильмы о Великой Отечественной войне — «Мы из будущего», «Сталинград», патриотические, отмечали День Победы, поздравляли ветеранов. Хоть и не знаю, были ли в моей семье фронтовики, но я же русский человек. Подумал, что, наверное, пришло мое время встать в строй защитников России. Подписал контракт, да и поехал.

— Какими были первые впечатления от службы?

— Мы попали сначала в учебку. Потом меня направили в специализированное подразделение, которое занимается именно уничтожением противника на дистанции. То есть снайпер.

У нас был инструктор. Вот человечище! До сих пор меня поддерживает, даже в житейских ситуациях. Ему можно позвонить в любое время дня и ночи. Мол, Саныч (так его зовут), у меня проблема. Он сразу включается помочь.

Скажем, после ранения меня во Владивосток отправили в госпиталь. Я ему оттуда звоню, сообщаю, что не успел захватить с собой даже сменную одежду, нет ни денег, ничего, что делать? Он говорит, называй адрес, решим вопрос. На следующее утро приехали ребята от него — привезли и одежду, и деньги, и гостинцы. И он ко всем так относится — поддержит, поможет. Побольше бы таких.

— Это пример боевого братства?

— Он и учил этому — братству. Говорил, что «в бою у тебя есть только винтовка, Бог и твой напарник». И что на данный момент это — твое «все». Он так объяснял, что прям на душу ложилось, навсегда запомнилось.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

— На фронте говорят, что «не боятся только глупцы». Как вы преодолевали страх?

— С трудом. Помню, перекинули нас в Попасную (населенный пункт в Луганской области, за который шли тяжелые бои. — NEWS.ru). Ночь, дождь идет, лужи по колено. Завели на позиции. И вдруг прилет — начали кассеты ложиться. А потом еще танк стал по нам лупить, грохот такой сильный. После этого я, наверное, дня четыре отходил — не мог ни разговаривать, ни даже есть. Потом попривык, все нормально.

— Какие чувства испытываете, когда берете в прицел врага?

— Мы в первые дни с ребятами говорили об этом. «Что ты будешь делать, когда встретишь живого „укропа“?» — интересовался кто-то. «Сразу расстреляю», — отвечали все. Потому что с врагом нечего сентиментальничать.

И вдруг однажды несколько вэсэушников заявляются прямо к нам на позиции, кричат, что сдаются. Обычные украинские пацаны оказались. Рассказывали, как их [на территории Украины] поймали и посадили в буцик, даже с семьей не дали попрощаться. «Завели сюда и бросили — мы сидели и выжидали момент, когда ВС РФ придут, чтоб сдаться». Действительно оказались даже необстрелянными… Чуть позже я уничтожил [врага — военнослужащего ВСУ]. Это был наемник.

За что боец Санта получил медаль

— После Попасной, вы сказали, воевали в курском приграничье.

— Да, после Попасной нас отправили туда — на Курск, а затем на Рыльск. После — в Любимовку (деревня в курском приграничье. — NEWS.ru).

Снайперов не отправляют в штурмы, мы работаем отдельно. Зашли в деревню. Там гуси бегают, свиньи, коровы. А людей — ни души, все уехали от обстрелов.

— Там же на курском приграничье вы и спасли сослуживцев?

— Было дело, да. По позициям наших ребят пулеметный расчет ВСУ с двух сторон работал. Я «снимаю» пулеметчиков. Это позволило нашим ребятам выйти живыми, и даже раненых не было. За это меня наградили медалью.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

— Также вы участвовали в легендарной операции «Поток» по освобождению Суджи. Как это происходило?

— Операцию проводили в обстановке секретности — чтобы информация не утекла случайно врагу. Бойцы дружественных подразделений что-то копали, я видел. Думал, обустраивают территорию под медсанбат. Потом в эти «подкопы» бойцы начали заходить, кислородные баллоны заносили.

Часов 11 вечера было, комбат спрашивает: «Есть желающие пойти на задачу?» Говорю: «Давай мы с напарником пойдем». И мы выдвинулись. Заняли позицию на высотке.

— Какую задачу вам поставили?

— Отстреливать командиров ВСУ, всех, кто повыше рангом, — самому определять цели и по ним работать. Я в прицел видел линию обороны ВСУ, стрелял. Потом нас перекинули на другую высотку — чтобы мы, стреляя, отвлекали внимание от трубы, внутри которой шли бойцы спецназа.

Это была, конечно, уникальная операция — выскочить из-под земли в тылу врага, обратив ВСУ в бегство. Вэсэушники вроде бы и пытались отстреливаться, но от страха палили куда попало — не знали, откуда люди эти [выпрыгнувшие из трубы спецназовцы] вообще взялись.

А я работал с пригорочка по «высшему составу», как и было приказано. Делали свою работу на патриотизме. Если б не труба, непонятно, когда бы освободили Суджу.

Тогда я и был ранен. Теперь в ноге стоит протез, одного бедра нет. В метро захожу на костылях — слышу за спиной шепот пассажиров: «Ого, герой!» Я никаким героем себя не считаю.

Как закончу лечение, наверное, вернусь в строй к моим боевым братьям.

— Освобожденные от ВСУ населенные пункты курского приграничья, по рассказам очевидцев, представляли страшное зрелище.

— Это так. Видели мы тела погибших местных жителей, расстрелянных ВСУ. В сарае лежали. Бабушки, дедушки… Когда это видишь, кулаки сами сжимаются. Не забудем, не простим. Работаем, братья!

