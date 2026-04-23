«За дозу готов на все»: Юрий Кот о Зеленском, Пугачевой, Меладзе и Ротару

Режиссер-документалист, писатель, декан МГИКа (Московский государственный институт культуры) Юрий Кот до 2014 года был ведущим и «голосом» главных правительственных мероприятий в Киеве. Он сотрудничал со многими медийными персонами на Украине, включая артиста Владимира Зеленского. О том, что на самом деле случилось с бывшим кавээнщиком, Софией Ротару, Валерием Меладзе, Аллой Пугачевой и другими медийными фигурами, Кот рассказал в интервью NEWS.ru.

«На Украине огромное количество людей сошли с ума»

— В марте в российский прокат вышел ваш фильм «Батюшка Илий, моли Бога о нас!» о схиархимандрите Илии (Ноздрине), который был духовником патриарха Кирилла. Вы с ним были лично знакомы?

— Да, девять лет назад мне впервые посчастливилось попасть к нему в келью и побеседовать. Тогда я приступал к работе над книгой «Украинцы, мы — русские» и хотел посоветоваться. Проговорили почти час. Он благословил, подарил книжечку «Молитва православного воина». Позже еще несколько раз к нему приезжал.

Когда он умер (15 марта 2025 года. — NEWS.ru), меня пригласили на съемки программы телеканала «Спас» о нем. Там я познакомился с Еленой Леонидовной Николаевой — духовным чадом Илии. Спустя некоторое время она предложила снять о нем фильм. Так появилась наша картина. Батюшка настолько великий, что, несомненно, спустя время наша православная церковь признает его русским святым.

— В родной для вас Украине этот фильм, скорее всего, не приняли бы, учитывая официальное отношение киевской власти к Русской православной церкви.

— На Украине огромное количество людей сошли с ума, так бывает. При этом есть и те, кто не поддался на провокацию русофобии, остался верен русскому роду, истории и культуре.

И фильм, и книги, которые пишу, там нужны, но на будущее. Когда капитулирует русофобская власть на Украине, тогда — уверен — они очень сильно пригодятся.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит отпевание своего духовника схиархимандрита Илия (Алексей Ноздрин) в монастыре Оптина пустынь Фото: Максим Блинов/РИА Новости

«Зеленский всегда любил деньги, славу и власть»

— Президент Украины Владимир Зеленский многие годы был кавээнщиком, затем артистом. Он приезжал в Москву, снимался здесь в кино, говорил, что любит Россию. Спустя годы он отправил украинскую армию воевать с русскими. Что с ним случилось?

— Я был с ним знаком лично, можно сказать, что мы даже приятельствовали. Хотя уже тогда были звоночки, кричавшие, что не такой уж он рубаха-парень, каким его воспринимали поклонники юмора.

Я был ведущим хорошей, светлой программы «Все для тебя» на киевском телевидении. Передачу наградили как лучшую — так проголосовали зрители. Помню, что Зеленский жестко и холодно смотрел на меня в момент награждения. При этом мы были тогда в добрых отношениях. Такое проявление зависти — его работу не отметили.

Сейчас могу сказать, что Зеленский всегда яростно искал славу и деньги. Вдруг ему предложили еще и власть. Он не смог устоять — как человек слабый, страдающий известной зависимостью. Это тоже немаловажный факт.

На одном мероприятии они (артисты студии «Квартал 95». — NEWS.ru) все время ржали. Даже темы серьезные, а они все равно ржут. Я сначала думал, что это профессиональная деградация. Позже понял, что они находились под запрещенными веществами, поэтому им все время было смешно. Зависимый человек за дозу сделает что угодно, подпишет любые бумаги. Уверен: Зеленский как был артистом, который читает чужие тексты, так им и остался. Только гонорары выше и площадки мирового уровня.

— Что можете сказать о Елене Зеленской?

— Лена — настоящая «шея» Вовы. Она писала многие сценарии и тексты, которые он произносил как актер. Она тоже одержима властью, славой и деньгами, наслаждается рукопожатностью в первых домах Лондона и Парижа, возможностью ходить в украшениях за сумасшедшие деньги.

Лена Зеленская для меня раскрылась с наихудшей стороны, когда я узнал, что она участвовала в теме торговли детьми. Ее фонд продавал детей с Украины на Запад. Это уже за гранью — продажа малышей в качестве сексуальных игрушек для извращенцев многое говорит о ней как о человеке и женщине.

Не удивлюсь, если в списках Джеффри Эпштейна всплывет не только Вова Зеленский, но и Елена. Такой семейный подряд, прости господи.

Елена и Владимир Зеленские Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

«Ротару пострадала из-за сына»

— Вы были знакомы со многими украинскими артистами. Почему они отреклись от России? София Ротару, например.

— Софию Михайловну я знал хорошо, как и ее сына Руслана (Руслан Евдокименко. — NEWS.ru). Он типичный «золотой ребенок», инфантильным ребенком и остался. Такие люди очень легко попадали в сети Майдана. Его окружение было сплошь «майданным», и он таким стал.

— После начала СВО он буквально бежал на Запад.

— Конечно. Хотя его и хлопали по плечу «герои» Майдана, но он понимал: при первой возможности его сольют и отправят умирать на передок, никаких денег мамы не хватит. Может быть, наоборот, специально отправят, чтобы маму «раздеть» и отжать все деньги. Ротару его очень любит, души в нем не чает.

София Михайловна встряла в эту неприятную ситуацию (негативно высказывалась о России. — NEWS.ru) именно из-за сына.

— Она могла уехать жить в Крым, Ялту, где у нее был особняк.

— Тогда она потеряла бы остальную недвижимость. Явно подсчитала, что квадратные метры на Украине и в Европе стоят дороже тех, что в Крыму.

— Что скажете о других исполнителях с Украины — Светлане Лободе, Константине и Валерии Меладзе, Верке Сердючке?

— С Лободой я был знаком косвенно — моя близкая подруга когда-то училась с ней в одной группе института. Света — искусственный проект, слепленный в прямом смысле. В нее вкачали кучу силикона, научили двигаться, вкачали деньги в раскрутку.

Костя Меладзе немного более сдержанный, чем его брат, — он просто поумнее. Валера Меладзе шлепнутый на всю голову. Он остается русофобом, костерит нашу власть. Ему кажется, что именно она помешала ему жить той жизнью [после начала СВО], к которой он привык: вседозволенности, сумасшедшим деньгам и безраздельной славе.

Я был знаком и с Веркой Сердючкой — Андреем Данилко. У него болезнь «заднеприводности» (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru). Это ему не мешало, а скорее даже, наоборот, помогало состояться в шоу-бизнесе.

Данилко раньше остальных коллег включился в «модную» на Украине тему русофобии, исполнив «Russia, goodbye» на Евровидении. Чтобы состояться [на Украине] в певческой или общественной деятельности, надо было обязательно проецировать русофобию. Они это делали, особо даже не задумываясь о последствиях.

Верка Сердючка (Андрей Данилко) Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

«Их бог — это деньги»

— Почему так произошло?

— На мой взгляд, их (многих украинских артистов. — NEWS.ru) объединяют глубокое безверие и невоцерковленность. Их бог — деньги. Это объединяет их с Зеленским.

Для нормального артиста важно, чтобы люди, соприкасаясь с его творчеством, становились светлее и чище. А для них чистой воды проект — сколько можно заработать денег. Песня — это цифры на счетах. Ни больше ни меньше. Их родина там, где деньги. Наши агенты иностранного влияния — такие же.

Вот что удивительно: ребята из этой плеяды украинского шоу-бизнеса были талантливыми до той поры, пока не перешли в состояние «титульного украинства» и русофобии.

— В каком смысле?

— Назовите хотя бы одну украинскую песню, которая появилась за последние пять — десять лет и стала хитом международного уровня. При этом они получили идеальную возможность для самореализации — телевидение, пресса… Когда артисты оставались частью русского мира, они создавали замечательные произведения. Те же Настя Каменских и Потап писали интересные попсовые молодежные песни. Назовите свежую у них хотя бы одну. Их нет.

— Что скажете об извечной сопернице Ротару — Алле Пугачевой?

— Пугачева — очень печальное явление для русского искусства, на ее совести распространение содомии (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru). Тут дело не в безверии, а скорее, наоборот, в антивере. Она педалировала, взращивала, подтягивала в шоу-бизнес содомитов, любителей входить «не в ту дверь».

Алла Пугачева Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Простят ли россияне Ротару, Пугачеву и Зеленского

— Вы допускаете мысль о том, что та же Ротару, возможно, вернется на российскую эстраду, покаявшись?

— Чему нас учит Христос? Тому, что раскаявшийся грешник, даже разбойник, может войти с ним в Царствие Небесное. Но тут же возникает вопрос, что такое раскаяние. Одно дело — пытаться замести свой грех под ковер и называть себя безгрешным — то, чем они (покинувшие РФ деятели культуры. — NEWS.ru) и занимаются. Другое дело — осознать.

Если бы Ротару раскаялась, приехала и спела свою «Хуторянку», ее бы никто не стал расстреливать и убивать. Нашлось бы даже немалое количество людей, которые прибежали бы на ее сольный концерт и с удовольствием пели бы ее песни. Я бы не пошел, потому что предательство очень дорого стоило нашему народу. Мы столько людей потеряли, много крови пролилось и проливается.

Что на самом деле сделали эти звезды так называемого шоу-бизнеса? Они своим соглашательством оправдали преступление против русского народа. Встали рядом с иудой — и сами стали иудами.

— А Пугачеву простят?

— Пугачева продолжает русофобствовать. Если человек не способен искренне раскаяться, то о каком прощении можно говорить?

— А Зеленского могут простить?

— Зеленский совершил преступление. И по морали его не простят, и по закону не простишь. Если бы он захотел изменить ситуацию, то ему надо сейчас выступить с открытым обращением и признаться в том, что он соучастник преступления. Не организатор, а соучастник. Раскаяться при всех.

Затем нужно надеть кеды и пешочком из Киева шуровать в Москву. Думаю, его бы здесь на границе пропустили, дали бы ему пешком дойти. Но он не пойдет.

Юрий Кот Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что или кто может спасти Украину

— Неоднократно в медийном поле вставал вопрос о проведении международного трибунала, Нюрнберга 2.0, с наказанием виновных в преступлениях против русских людей в Донбассе, курском и белгородском приграничье. Возможен ли такой суд?

— Дело не в том, повесят их или не повесят, расстреляют или нет. Важно, чтобы во время трибунала были максимально публично оглашены все факты преступлений [украинских и западных политиков]. Это насилие, убийства, черная трансплантология, торговля детьми, воровство… Трибунал важен как триггер, способный запустить процессы переосмысления и раскаяния в первую очередь на Украине.

— Что или кто может сегодня спасти Украину?

— На эту землю мог бы принести мир условный Богдан Хмельницкий нашего времени — поднял бы восстание и выгнал русофобскую свору с Русской земли. Но система срезает любого, кто может стать лидером сопротивления. Вспомните, как убили Олеся Бузину в апреле 2015 года в центре Киева. Его киллеры даже не прятались.

— Можете дать какие-то положительные прогнозы?

— Я общаюсь с некоторыми людьми, которые остались жить на Украине, — среди них есть очень достойные. Они рассказывают, что в последнее время появляется все больше недовольных военных, которых достала власть Зеленского. Они подумывают о том, чтобы развернуть штыки и пойти на Киев. Но пока боятся. Ждут, кто первым пойдет. Если смельчака не убьют с ходу, тогда остальные присоединятся.

В ВСУ действуют заградотряды. Любой, кто попытается пойти против власти, будет тут же уничтожен, причем показательно, чтобы другим неповадно было. Поэтому единственное спасение для них — это движение русской армии. Слава богу, мы сохраняем наступательный потенциал.

Был один замечательный старец Иона Одесский, умер буквально за год до начала Майдана. Он предрекал: «Через год после моей смерти начнется кровопролитие на Русской земле. Будут три Пасхи: кровавая, голодная и победная». Мы, слушая его слова, тогда надеялись, что три Пасхи — это три года. К сожалению, как бы не 36 лет [заняли боевые действия на Украине], цикл — трижды по 12 лет.

«Кровавая Пасха», очевидно, до сих пор идет. «Голодная» пока не наступила на Украине, но думаю, что она неизбежна. Меня радует только одно: рано или поздно будет наша «победная Пасха».

