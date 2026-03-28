Лобода начала оценивать себя дешевле на 4 млн рублей

Певица Лобода снизила ценник на свои выступления на 4 млн рублей

Светлана Лобода
Певица Светлана Лобода была вынуждена снизить гонорар за свои выступления на 4 млн рублей из-за падения популярности и отсутствия больших концертных площадок за рубежом, сообщает Telegram-канал SHOT. Украинская исполнительница теперь оценивает свои выступления в €120 тыс. (около 11 млн рублей), однако сохранила ряд требований к условиям работы.

Лобода по-прежнему настаивает на передвижении исключительно на автомобилях класса люкс с водителем, который должен соблюдать строгие правила: находиться в маске и перчатках, а также не использовать парфюм. Для багажа артистки требуется отдельный грузовой автомобиль. В гостиничном номере элитного уровня обязательны увлажнитель воздуха, морская соль для ванны и личные принадлежности.

В рационе певица предпочитает экзотические фрукты и морепродукты. В гримерной для нее также готовят четыре пары дорогих носков премиального бренда стоимостью более 3000 рублей.

Продажи билетов на европейские концерты Лободы идут со значительными сложностями. К примеру, в Чехии реализовано менее половины мест. Гастрольный тур охватывает 21 европейский город, однако полный аншлаг ожидается лишь в одном из них — небольшом населенном пункте в Польше. Стоимость билетов начинается от 2500 рублей, но это не привлекает зрителей.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил признать Лободу террористкой и экстремисткой из-за ее выступления на частном мероприятии для россиян на Пхукете. Концерт прошел 11 января. Сообщается, что артистка выступила перед гостями за 15 млн рублей.

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

